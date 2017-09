Luca Bizzarri e Ludovica Frasca in crisi?/ "Tra loro un terzo incomodo: il procuratore sportivo Giuseppe Riso"

Luca Bizzarri e Ludovica Frasca

Il settimanale "Spy", nel numero in edicola da venerdì 8 settembre, rivela che c'è aria di crisi tra il comico Luca Bizzarri - tornato in questi giorni su Raidue con "Camera Cafè” - e la sua compagna, l'ex velina Ludovica Frasca. I due non pubblicano infatti foto insieme da mesi sui social e Ludovica ha passato un'estate intensa a partire da un viaggio in Marocco con le amiche, per poi passare al mare di Forte dei Marmi, alla Sicilia e alla Grecia, sempre sola o con le amiche. Ricordiamo che Luca Bizzarri era impegnato su più fronti, oltre a Camera Cafè condurrà anche "Quelli che il calcio", ma soprattutto ha ricevuto il nuovo prestigioso incarico di presidente del Palazzo Ducale di Genova, una delle più importanti istituzioni culturali della città. Secondo le indiscrezioni raccolte da "Spy" nella crisi del rapporto ci sarebbe anche l'ombra di un terzo incomodo: sarebbe il procuratore sportivo Giuseppe Riso, un amico di Ludovica che sta diventando infatti sempre più intimo.

AMORE FINITO TRA LUCA BIZZARRI E L'EX VELINA?

Ricordiamo le parole di Luca Bizzarri sul nuovo incarico da presidente del Palazzo Ducale di Genova: "Che sfida. Che onore. Mi mangeranno vivo. Un sacco di gente godrà se le cose andranno male. accetto. Ho detto sì, alla fine di mille pensieri per un motivo soltanto: perché sono genovese e qualsiasi genovese, davanti alla possibilità concreta di impegnarsi per la propria città, avrebbe detto sì. Palazzo Ducale è la sala più importante e bella della nostra casa, soprattutto per merito di chi si è assunto la responsabilità di averne cura fino ad ora. Palazzo Ducale continuerà ad essere luogo di cultura, mostre e spettacoli, sarà la casa dei genovesi aperta anche a chi a Genova sarà ospite".

