NEW MOON/ Su La5 il film con Kristen Stewart e Robert Pattinson (oggi, 7 settembre 2017)

il film di fantascienza in prima serata su La5

KRISTEN STEWART E ROBERT PATTSON NEL CAST

New Moon, il film in onda su La5 oggi, giovedì 7 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica e fantastica che rappresenta il sequel di Twilight, è stata diretta nel 2009 da Chris Weitz ed è stata tratta dal romanzo scritto da Sthephenie Meyer, autrice anche dell'opera che ha ispirato Twilight, divenuto un vero e proprio fenomeno mediatico. Nel nostro Paese il film New Moon uscì in contemporanea con la proiezione negli Stati Uniti. Il cast del film è formato da Kristen Stewart, Robert Pattinson, Billy Burke, Anna Kendrick, Michael Welch e Justin Chon. Kristern Stewart è nota come interprete di film del calibro di Cafè society, Still Alice e Personal Shopper. Robert Pattinson ha invece preso parte alle riprese di Harry Potter-Il calice di fuoco, The rover, The Childhood of a leader e Civilità perduta. La realizzazione di New Moon venne annunciata poco dopo l'uscita al cinema del film Twilight. Per via dell'enorme successo riscosso dalla prima parte della saga, la produzione decise immediatamente di produrne un seguito. Come accaduto per il primo e per il terzo capitolo della serie di Twlight, anche la sceneggiatura di New Moon è stata realizzata da Melissa Rosenberg. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

COME ANDRA' A FINIRE PER I DUE INNAMORATI? ECCO LA TRAMA

Bella Swan sta per compiere 18 anni ed il suo fidanzato Edward Cullen, il vampiro di cui si è follemente innamorata, è procinto di organizzarle una maestosa festa di compleanno. Nel corso del party però succede qualcosa di inaspettato. Bella viene inavvertitamente ferita dalla carta da regalo di uno dei doni ricevuti nel corso della sua festa, scatenando l'istinto predatorio di uno dei familiari di Edward, Jasper. Quest'ultimo non è ancora riuscito a controllare il suo impulso che lo costringe a nutrirsi di sangue umano. Edward riesce a salvare la sua amata ma l'accaduto, lo costringe a riflettere sul loro rapporto. Alla luce dei fatti la loro relazione pone in continuo pericolo Bella. Pur di proteggerla decide di abbandonarla, trasferendosi molto lontano assieme ai suoi familiari. Bella non reagisce bene alla decisione, per lei inspiegabile di Edward ma dopo 4 mesi dalla partenza del vampiro riesce a reagire, anche grazie all'amicizia nata con Jacob, un suo vecchio amico d'infanzia. Tra i due nasce un rapporto che va ben oltre l'amicizia, grazie al quale Bella attenuerà il dolore per la mancanza del vampiro. Jacob, invece, si innamora della ragazza. Improvvisamente, come accade a tutti i membri della sua stirpe indiana, Jacob si tramuta in licantropo. Decide di rivelare tutto a Bella che accoglie con serenità il segreto del ragazzo. Allo stesso tempo, Jacob inizierà ad odiare profondamente Edward per via della sofferenza causata a Bella. La situazione andrà via via complicandosi, quando Edward, per via di un errore di interpretazione di una previsione futura, crederà che Bella si sia tolta la vita. Decide così di cercare la morte per mano della stirpe vampiresca dei Volturi. Sarà Bella a salvarlo.

