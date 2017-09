Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 7 settembre a LatteMiele: chi sale e chi scende

Paolo Fox torna con il suo oroscopo del giorno - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 7 SETTEMBRE 2017

Sale l'Ariete che ha sicuramente una carica eccezionale, pronto a fare tutto di fretta per cercare di ottenere grandi risposte. Attenzione però a non essere troppo cinici nelle scelte perché si rischia di compromettere magari qualche rapporto. Scende invece il Toro che vive un momento particolare in cui ha tante buone opinioni in testa ma non riesce mai a concretizzarle quando si passa sotto l'aspetto delle cose formali. Anche i Gemelli sono in discesa libera, troppo condizionati da situazioni che possono creare un po' di ansia. E' il momento giusto però per cercare di trovare giovamento da contesti sempre più vari. In crescita è il Leone che vuole dare spazio all'amore e ha bisogno sicuramente di diversi conforti da persone che vi ruotano attorno. Attenzione a prendere delle scelte affrettate che portano sempre a cattivi risultati. La calma è la virtù dei forti e spesso è buona consigliera.

I SEGNI IN ATTESA

Diversi segni sono da considerarsi in attesa alla ricerca di sé stessi e pronti magari a trovare una soluzione quando avranno la possibilità di essere felici. Attenzione quindi a quello che dice l'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, giovedì 7 settembre 2017, nell'oroscopo sulle frequenze radio di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Tra i segni in perenne attesa c'è quello dei Pesci, che finalmente si sta avvicinando al tanto atteso autunno professato come pieno di sorprese dal noto astrologo. La Vergine invece deve organizzarsi perché nelle prossime settimane arriveranno delle risposte molto più che positive. Il rischio è di ritrovarsi a dover compiere delle scelte affrettate, ma in questo momento si rischia di essere troppo negativi e allora forse è davvero meglio aspettare e dare tempo al tempo. Sicuramente sarà un giovedì attorno al quale graviteranno molte situazioni interessanti, non tutti però riusciranno a coglierle.

L'OROSCOPO COME CAMBIA DA IERI A OGGI

Andiamo a fare un interessante parallelo tra quanto accaduto ieri e quello che accadrà oggi nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. La Vergine si sta sempre più avvicinando a un futuro che promette situazioni importanti. Sarà un periodo in cui si potrebbero vedere delle situazioni importanti sulle quali lavorare per porre delle basi interessanti. Il Capricorno deve recuperare dalle stanchezza degli ultimi giorni così come l'Acquario, entrambi i segni però hanno molte cose da fare. Soprattutto il Capricorno deve sfruttare un'ondata di situazioni davvero molto positive. Il Leone vorrebbe provare a dare spazio a una situazione che potrebbe regalare sorrisi e anche qualche soddisfazione, si deve però rinunciare a qualcosa di importante perché le due cose non possono coesistere. Il Leone continua un periodo d'amore in cui c'è bisogno di dare spazio ai sentimenti più forti, senza nessun tipo di ostacolo da affrontare.

