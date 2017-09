PURCHE' FINISCA BENE - UNA FERRARI PER DUE/ Su Rai 1 il film con Neri Marcoré (oggi, 7 settembre 2017)

la serie tv in prima serata su Rai 1

NEL CAST NERI MARCORE' E ANITA CAPRIOLI

Purché finisca bene - Una ferrari per due, il film in onda su Rai 1 oggi, giovedì 7 settembre 2017 alle ore 21.25. Una pellicola dedicata al ciclo 'Purché finisca bene', film per la tv diretti dai registi Eugenio Cappuccio, Fabrizio Costa e Luca Ribuoli a partire dal 2014. In particolare, 'Una Ferrari per due' è stato diretto da Fabrizio Costa, con molti attori di spicco della scena cinematografica italiana impegnati in questo progetto. In questo episodio tra i protagonisti sono presenti Neri Marcoré, Anita Caprioli, Giampaolo Morelli e ancora Aurora Ruffino, Eleonora Sergio e Lorenzo Richelmy. 'Purché finisca bene, una Ferrari per due' rappresenta sicuramente un esempio di come una serie fortunata possa rappresentare, anche nel panorama della fiction italiana, un esempio originale di sceneggiatura e dialoghi.

Va ricordato come nell'intera serie di film per la tv i vari attori si alternino per realizzare le varie storie in parti diverse, in questo caso la 'strana coppia' Marcoré-Morelli dimostra di funzionare alla perfezione per tempi comici e affiatamento. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista di 'Purché finisca bene, una Ferrari per due' è Marcello (interpretato da Neri Marcoré), che al culmine di un'esistenza piuttosto ordinaria, alle soglie dei cinquant'anni si ritrova improvvisamente senza lavoro. Questo nonostante la sua posizione di Direttore Marketing nell'azienda dove lavorava, che sembrava garantirgli una certa tranquillità. Marcello non ha fatto però i conti con Andrea De Lazzaro (interpretato da Giampaolo Morelli), micidiale tagliatore di teste che ha deciso di licenziarlo senza neanche confrontarsi con lui, ma semplicemente facendo una valutazione sulla sua età giudicata troppo avanzata per garantire ancora delle risorse all'azienda. Ritrovatosi improvvisamente in mezzo a una strada, Marcello decide di prendere tempo e non dire a nessuno della sua disavventura lavorativa.

Mantiene così la sua immagine indaffarata da manager anche di fronte alla sua famiglia, in particolare davanti agli occhi della figlia che continua a mantenere negli studi all'interno di un collegio esclusivo, il che dà rapidamente fondo ai suoi risparmi. La situazione si fa difficile e Marcello si ritrova costretto a ricorrere all'autostop per raggiungere la lussuosa villa in Toscana della moglie, a Lucca. E proprio il viaggio verso Lucca cambierà completamente la prospettiva di Marcello, visto che a raccoglierlo al volo ci sarà proprio Andrea De Lazzaro, l'uomo che lo ha licenziato rovinandolo. Durante, il viaggio, all'interno della lussuosa Ferrari del nuovo manager rampante che l'aveva di fatto messo da parte, Marcello riuscirà a ritrovare sé stesso e a invertire di nuovo i ruoli con Andrea, in quella che si rivelerà una spassosa commedia degli equivoci.

© Riproduzione Riservata.