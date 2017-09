Pavarotti, un’emozione senza fine / Placido Domingo e José Carreras nella serata all'Arena di Verona (pagelle)

Luciano Pavarotti

Ad aprire la serata dedicata a Luciano Pavarotti sono stati i ragazzi de Il Volo, che con l’esibizione sulle note di Granada hanno ricordato il celebre tenore regalando al pubblico di Rai Uno un’emozione senza fine. Ad accompagnarli, nella loro performance, Angela Gheorghiu, celebre soprano nota in tutto il mondo, in italia per celebrare il ricordo dell'artista. Voto 9. Emozionante il ricordo portato in scena da Placido Domingo e José Carreras, che si sono esibiti sulle note di My Way, accompagnati dai filmati originali di Luciano Pavarotti. Indimenticabili le loro note e il loro contributo, che hanno delineato, in maniera ancora più dettagliata, il profilo di un tenore ancora amatissimo in tutto il mondo, voto 10. Fra i ricordi più intensi della serata, anche quelli condivisi da Fabio Fazio, che dopo aver ripercorso con i filmati originali il Festival di Sanremo che ha condotto con la collaborazione del Maestro, ha condiviso con il pubblico di Rai Uno alcuni aneddoti sulla loro straordinaria amicizia.

ZUCCHERO, ANDREA BOCELLI E ALEX DEL PIERO

Anche Zucchero, così come diverse volte in passato, ha ripercorso i ricordi che lo legano a Luciano Pavarotti attraverso i brani che hanno segnato la sua carriera, fra i quali, ricordiamo, i duetti di Miserere e Così Celeste. Le performance, realizzate nel corso della serata dal titolo "Un'emozione senza fine", sono state accolte con grande entusiasmo dal pubblico presente, che ha potuto rivivere i momenti più belli della carriera del tenore anche attraverso i suoi brani (voto 8). Fra i contributi più intensi, anche il ricordo di Andrea Bocelli, che oltre a raccontare al pubblico dell’Arena di Verona dettagli della sua collaborazione con Pavarotti, prima di esibirsi ha rivolto un pensiero al celebre tenore: "Lui dal cielo mi farà un sorriso" (Voto 10). Nel ricordo del Maestro non solo musica ma anche una delle sue grandi passioni, quella per il calcio, ripercorsa da Alex Del Piero, il capitano della sua squadra del cuore che lo ha ricordato attraverso gli aneddoti legati al loro primo incontro (voto 8).

