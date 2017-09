Raoul Bova / Foto, addio agli addominali scolpiti: al mare con Rocio e Luna mostra qualche chilo in più

Raoul Bova ingrassato (Chi)

Per Raoul Bova vacanze pugliesi. L'attore ha infatti trascorso alcuni giorni al mare nel brindisino. Con lui, la compagna Rocio Munoz Morales e la sua piccola Luna. Nonostante i due ci tengano molto alla loro privacy, non sono sfuggiti al settimanale ‘Chi'. Dagli scatti pubblicati sulla rivista possiamo tranquillamente parlare del ritratto di una famiglia che ha trovato la vera felicità. L'attrice osserva teneramente il suo fidanzato, mentre lui sorride alla bimba, e la riempie di coccole mentre le insegna a nuotare. Nonostante gli addominali dei vecchi tempi lasciato spazio a un corpo rilassato, Raoul Bova ha mantenuto intatto il suo fascino. L'attore ha trovato nella famiglia la sua dimensione ideale. Ricordiamo che nella vita sentimentale di Raoul Bova c'è un matrimonio finito con Chiara Giordano, figlia dell'avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace. I due si sono sposati nel 2000 e separati nel 2013. Dalla loro relazione nacquero Alessandro e Francesco.

RAOL BOVA INGRASSATO? L'ATTORE CON QUALCHE CHILO IN PIU'

Nel 2013, Raoul Bova ha iniziato a frequentare Rocio Munoz Morales, che aveva conosciuto sul set del film ‘Immaturi – Il viaggio'. A dicembre del 2015, la loro storia d'amore è stata impreziosita dalla nascita della piccola Luna. Diamo uno sguardo ora agli impegni recenti. Ad aprile del 2015 è al cinema con un film drammatico: La scelta, diretto da Michele Placido, di cui è protagonista assieme ad Ambra Angiolini ed in seguito, nel mese di giugno, è di nuovo al cinema con una commedia, Torno indietro e cambio vita, diretta da Carlo Vanzina, ed interpretata accanto a Giulia Michelini, Ricky Memphis e Max Tortora. Nella primavera 2016 è il protagonista e il produttore della serie TV di Canale 5 Fuoco amico TF45 - Eroe per amore, in cui è affiancato da Megan Montaner, Romina Mondello ed Andrea Sartoretti. Sarà poi protagonista anche della quinta miniserie di Ultimo, sempre su Canale 5.

© Riproduzione Riservata.