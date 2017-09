Romina Power/ Posta foto d’amore con Al Bano Carrisi: ma Loredana Lecciso… (Pomeriggio 5)

Albano Carrisi Loredana Lecciso Romina Power

Ci verrebbe da cantare "Nostalgia canaglia" di fronte agli scatti pubblicati da Romina Power solo pochi giorni fa, scatti che immortalano i bei tempi andati durante i quali lei e Al Bano Carrisi erano ancora una coppia (non solo musicalmente parlando). Correva l'anno 1967, quando Romina Power incrociava per la prima volta lo sguardo del giovane Albano Carrisi, sul set del musicarello "Nel sole" girato sulla scia del successo discografico dell'omonimo brano. Solo tre anni dopo, il 26 luglio 1970, Romina e Albano diventavano marito e moglie, creando una delle coppie che sarebbe poi diventato simbolo di quegli anni fino ad oggi. La coppia ci ha fatto sognare con duetti come "Felicità" o "Ci sarà", poi però l'idillio è finito ed è arrivata la separazione.

AL BANO E ROMINA, OPERAZIONE NOSTALGIA SUI SOCIAL...

Romina però non dimentica e pochi giorni fa, avviando una vera e propria operazione nostalgia, pubblica alcuni scatti d'epoca che la ritraggono insieme all'ex marito. In una foto in particolare i due sono giovanissimi e affiatati, in costume da bagno in riva al mare. In un'altra foto sono sulla spiaggia di Tulum, in Messico, negli anni Ottanta, e ancora poi nella "casa costruita insieme dove ho vissuto 30 anni della mia vita e dove sono nate due delle mie figlie". Scatti che hanno scatenato i like dei fan della Power che ancora sperano nel ricongiungimento della storica coppia, mentre c'è chi si chiede come abbia preso Loredana Lecciso, attuale compagna di Carrisi, il gesto di Romina. Nessun segno da lei, fatto sta che proprio negli ultimi giorni Albano e Loredana si sono goduti una fuga romantica a Budapest. Che sia questa la risposta della Lecciso?

