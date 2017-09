SLEEPERS/ Su Rete 4 il film con Brad Pitt e Kevin Bacon (oggi, 7 settembre 2017)

il film biografico in prima serata su Rete 4

NEL CAST BRAD PITT E KEVIN BACON

Sleepers, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 7 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola biografica ispirata a fatti realmente accaduti. Il film è stato distribuito dalla Buena Vista International, fu girato nel 1996 dal regista Barry Levinson che diresse anche Good Morning Vietnam (1987) con Robin Williams e vinse un premio Oscar con Rain Man, l'uomo della pioggia (1988). Anche Sleepers ebbe una nomination agli Oscar, non come miglior film ma per la migliore colonna sonora. Il cast di Sleepers è composto da attori di grande talento del panorama hollywoodiano. Brad Pitt è Michael Sullivan, Kevin Bacon interpreta Sean Nokes e Robert De Niro padre Roberto. Compaiono in piccoli ruoli Vittorio Gassman, che interpreta il boss del quartiere, King Benny, e Dustin Hoffman, l'avvocato Snyder. Completano il cast Jason Patrick (Shakes), Ron Eldard (John) Billy Crudup (Tommy).

Minnie Driver è Carol. Il film si intitola Sleepers perché questo è il nome che in gergo viene dato ai ragazzi del riformatorio, quasi sicuramente destinati a diventare dei poco di buono. Alcuni critici misero in dubbio la veridicità dei fatti narrati, che si ispirano ad un libro autobiografico di Lorenzo Carcaterra (Shakes nella finzione). Si ritiene piuttosto che il film sia stato costruito seguendo il filone della vendetta, sulla falsariga de Il Conte di Montecristo. Questo libro è d'altro canto quello a cui si ispirano Shakes e Michael per mettere in atto il loro piano contro i loro aguzzini. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Tommy, John, Michael e Lorenzo, che tutti chiamano Shakes, sono quattro ragazzini molto uniti tra di loro che vivono in uno dei quartieri più poveri di New York, quello chiamato Hell's kitchen, e il loro destino sembra quello di diventare dei malavitosi. L'unico che cerca di salvare i bambini da una vota di soprusi e angherie è padre Roberto, che però non riesce a proteggerli come vorrebbe. Un giorno, per una bravata, i quattro amici vengono chiusi in riformatorio. Questo cambierà per sempre le loro esistenze, perché qui verranno fatti oggetto di ogni sorta di abusi, di cui non parleranno mai con nessuno. Anni dopo, ormai adulti, John e Tommy, che sono diventati due delinquenti, rivedono uno dei secondini che li aveva torturati tanti anni prima, Snokes, in un locale, e lo uccidono a sangue freddo. Michael, che è diventato nel frattempo pubblico ministero, decide di dirigere il processo a carico dei suoi amici in modo tale da rivelare ciò che era accaduto tanti anni prima in riformatorio, con la complicità di Shakes e della loro vecchia amica Carol.

