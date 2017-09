STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Un boss in salotto (giovedì, 7 settembre 2017)

programmi tv mediaset

Per la prima serata di oggi, giovedì 7 settembre 2017, la nuova stagione televisiva sta ormai per prendere il via e presto Mediaset offrirà al suo pubblico una serie di nuovi show e graditi ritorni che permetteranno agli italiani di passare davanti alla tv i prossimi mesi. I Programmi tv Mediaset stanno pian piano tornando alla normalità e, in particolare, questa settimana e la prossima saranno decisive per la partenza di alcuni dei programmi più attesi. Ma cosa vedremo nella serata di oggi, 7 settembre, sulle principali reti Mediaset? Ad aprire le danze del giovedì sera saranno il poker d'assi formato da Paola Cortellesi, Luca Argentero, Rocco Papaleo e Angela Finocchiaro protagonisti del film Un boss in salotto, proposta della prima serata di Canale 5. Su Italia1 si continua a cantare con il best off di Battiti Live 2017 mentre la prima serata di Rete4 ci terrà compagnia con il mitico Sleepers e grandi attori del cinema americano ovvero Robert De Niro, Brad Pitt, Kevin Bacon e Dustin Hoffman. Vediamo nel dettaglio i programmi del giovedì sera in casa Mediaset.

La prima serata di Canale 5, a partire dalle 21.20, ci terrà incollati allo schermo con risate, doppi sensi e le vite dei protagonisti di Un boss in salotto. La commedia italiana firmata da Luca Miniero (sia alla regia che alla sceneggiatura) racconta la perfetta vita di Cristina (in realtà Carmela) insieme al marito e i figli in quel di Bolzano. Tutto cambia quando scopre che il fratello ladro viene implicato in un processo di mafia e per questo la Polizia decide di arrestarlo e metterlo ai domiciliari proprio a casa sua. L'arrivo di un "boss" in famiglia cambierà le cose ma non necessariamente in peggio.

Altro tema quello trattato da uno dei film americani più drammatici e struggenti, Sleepers, in onda su Rete4, sempre in prime time. Quattro amici dalle complicate vite, cercando di arrotondare facendo qualche lavoretto per un boss locale ma, soprattutto, usano la loro amicizia per tenersi aggrappati alla vita dimenticando i loro problemi. Tutto cambia quando finiscono per ferire un passeggero della metropolitana con un carrello per gli hot dog. A quel punto finiscono nel riformatorio maschile Wilkinson e da allora tutto cambia ma non la loro amicizia. Le tre reti principali chiudono la loro offerta a suon di musica e, in particolare, sulle note del Best off di Battiti Live 2017. Dopo aver seguito le varie tappe della kermesse condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, il pubblico di Italia1 potrà assistere ai momenti clou in uno speciale "album dei ricordi" in onda a partire dalle 21.10.

Un tuffo nel passato ci attende nel prime time di Mediaset Extra dove ad andare in onda sarà La sai l'ultimissima? Pippo Franco e Natalia Estrada si ritroveranno alla conduzione di una delle edizioni più divertenti show in cui una serie di comoci si alternavano sul palco cercando di conquistare il pubblico e i suoi applausi. Giallo ancora protagonisti su Top Crime con due episodi della serie Fox, Bones 11, con Emily Deschanel e David Boreanaz. Il thriller sarà protagonista su Iris con la riproposizione di Profondo Rosso mentre l'amore lo sarà su La5. La rete femminile proporrà New Moon dalla saga di Twilight.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 21.10 Un boss in salotto, film

23.31 Vip, film Italia 1 21.10 Battiti Live Compilation, musicale

00.01 The Possession: il male vive dentro di lei

Rete 4 21.10 Sleepers, film

00.07 Carnage, film

La 5 21.10 The Twilight Saga: New Moon

Mediaset Extra 21.10 La sai l'ultimissima? Intrattenimento

Iris 21.10 Profondo Rosso

Top Crime 21.10 Bones 11, serie tv

Italia 2 21.10 Un poliziotto alle elementari, film

© Riproduzione Riservata.