STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Purchè finisca bene - Una ferrari per due (giovedì, 7 settembre 2017)

Per la prima serata di oggi, giovedì 7 settembre 2017, il palinsesto di casa di casa Rai è a base di film sulle principali reti Rai. La programmazione continua ad essere ancora quella "estiva" per questo giovedì e, in attesa di metterci comodi e goderci nuove fiction e i grandi show della televisione pubblica, questa sera dovremo accontentarci di mancate prime visioni e nuove repliche. Su Rai1 si parla italiano con un nuovo film della collana dal titolo Purché finisca bene. Questa volta ad andare in onda sarà il film Una Ferrari per due in cui troveremo Anita Caprioli, Neri Marcorè e Giampaolo Morelli nel cast. Serata dedicata alla famiglia quella di Rai2 che nella prima serata di giovedì offre al suo pubblico la riproposizione de L'Apprendista Stregone il film con Nicolas Cage e Jay Baruchel. Chiude il tris la prima serata di Rai3 con il film argentino vincitore del Leone d'Argento, Il Clan, firmato da Pablo Trapero. Ma vediamo nel dettaglio quale sarà l'offerta della programmazione Rai di oggi, giovedì 7 agosto.

La prima serata di Rai1 sarà tutta da ridere con una commedia del ciclo Purchè finisca bene che questa sera ci offrirà la coppia formata da Giampaolo Morelli e Neri Marcorè. Marcello si ritrova alla soglia dei 50 anni, con una famiglia da mantenere e senza il suo prestigioso ormai da due anni. Sarà seduto in un angolo a piangersi addosso? No, visto che ha deciso di non dire niente a nessuno e continuare la sua vita di sempre grazie a sotterfugi e all'arte tipica di noi italiani, quella di arrangiarsi. Le risate lasciano il posto ad una serata in famiglia su Rai2 dove Nicolas Cage è pronto a vestire i panni di Balthazar Blake in L'Apprendista stregone. Il titolo già la dice lunga sul contenuto del film americano che metterà questo stregone sui generis sulla strada del suo buffo e goffo apprendista almeno fino a che un pericolo reale si presenterà sulla loro strada cambiando tutto. Sapore argentino per la prima serata di Rai3 con Il Clan.

Il film scritto e diretto da Pablo Trapero ci porterà agli anni ottanta per raccontarci una storia vera, quella legata al caso Puccio dove un ex uomo dei servizi segreti si ritrova ad organizzare sequestri di persone facoltose per ottenere il riscatto. Alta tensione anche su Rai4 dove, ad andare in onda, sarà il film con Robert De Niro e John Travolta, Killing Season, in cui un veterano di guerra riceve la visita di quello che sembra essere un turista europeo, Emil Kovac, ma che in realtà è un soldato assetato di vendetta. Massimo Bernardini e il suo programma di approfondimento musicale, Nessun dorma, saranno di casa su Rai5 mentre il film La regola del silenzio - The Company You Keep sarà l'offerta pensata per il pubblico di RaiMovie, un film americano firmato da Robert Redford che ne è stato anche protagonista insieme a Shia LaBeouf (famoso per la saga di Transformers, e non solo). Tre episodi di Last Cop - L'ultimo sbirro 3 andranno in onda su Rai Premium.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO

Rai1 21.10 Purchè finisca bene - Una ferrari per due, film

23.35 Nel nome del popolo italiano, approfondimento

Rai2 21.10 L'apprendista stregone, film 23.15

Il cacciatore di donne, film

Rai3 21.10 Il Clan, film

23.05 tg Regione

Rai4 21.05 Killing Season, film

Rai5 21.15 Nessun dorma, musicale

RaiMovie 21.10 La regola del silenzio - The Company You Keep, film

RaiPremium 21.10 Last Cop - L'ultimo sbirro 3: Una poltrona per due p.2, serie tv

