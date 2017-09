THE TEACHER/ Da oggi al cinema il film ispirato ad una storia vera (7 settembre 2017)

The teacher, film in uscita al cinema

LA REGIA E IL CAST DEL FILM

The teacher, nei cinema a partire da oggi, giovedì 7 settembre, è una commedia drammatica d’altri tempi. Il film, girato nel 2016, è diretto da Jan Hrebejk e vanta un cast che si compone, in egual misura, di giovani talenti e star già affermate nel panorama hollywoodiano: è il caso, ad esempio, dell’attrice slovacca Zuzana Mauréry, che nella pellicola distribuita da Satine Film recita al fianco di una giovane ma promettente Zuzana Konecná.

LA TRAMA

The teacher è ambientato alla fine del secolo scorso, nel 1983. Siamo in Cecoslovacchia, più precisamente a Bratislava, una terra che inizia ad affacciarsi verso Ovest ma che è ancora profondamente provata e influenzata dalla grande forza sovietica. La protagonista principale è Maria Drazdechova, un tipo eccentrico e divertente che indossa scarpe charleston e buffe gonne colorate che, in una città grigia e spenta come Bratislava, non possono certo passare inosservate. Maria è sempre stata un’insegnante molto amata dagli studenti, che ne apprezzano la solarità, la dolcezza e il fatto di essere così meravigliosamente materna e rassicurante. Un giorno, però, quando inizia a lavorare in un nuovo liceo, le cose per lei si mettono male. Durante l’appello chiede a ognuno dei suoi alunni di specificare che lavoro facciano i propri genitori, per poter così tracciare mentalmente una sorta di mappa socio-economica della classe con la quale dovrà trascorrere un anno intero.

Qualche mese dopo, le mamme e i papà dei suoi studenti convocheranno una riunione per spiegare che qualcuno, non sveleremo chi, avrebbe raccontato in giro che quella sua domanda fosse legata alla precisa volontà di Maria di chiedere favori e lavori gratis ai genitori in cambio di un buon voto sul registro o di una piccola anticipazione sui contenuti dell’interrogazione o del test scritto. A scuola, ma anche ben al di là dei confini dell’istituto, scoppia uno scandalo senza precedenti. Siamo ancora in un'epoca storica ricca di tensioni, il timore che anche gli insospettabili possano voler tramare qualcosa alle spalle della Cecoslovacchia è alle stelle. E la gente del posto, di conseguenza, non riesce a fare a meno di chiedersi se quella domanda possa avere a che fare col fatto che la professoressa Drazdechova sia un membro del Partito Comunista.

CURIOSITA'

Il tema affrontato in questo film drammatico non è certo stato scelto a caso: la trama è liberamente ispirata, piuttosto, a una storia realmente accaduta, a dei fatti che hanno coinvolto in prima persona Petr Jarchovský, colui che ha curato la sceneggiatura. Negli anni Settanta studiava a Praga quando ad uno dei suoi insegnanti vennero mosse le stesse critiche che nella pellicola vengono mosse a Maria: "Le richieste - racconta lo sceneggiatore di The teacher - erano molto più diretta di quelle ammantate di gentilezza e falsa ritrosia affidate all'interpretazione di Zuzana Maurery".

© Riproduzione Riservata.