Top Chef Italia 2017/ Su Tv8 al via la seconda edizione: anticipazioni, giudici e concorrenti

Top Chef Italia avrà una seconda edizione che prenderà il via proprio oggi, giovedì 7 settembre alle 21.15 su Nove. A differenza di quanto è accaduto nella prima edizione, in questa ci saranno 10 prime serate che culmineranno con l’elezione del secondo Top Chef italiano. A scendere in campo saranno gli Chef professionisti che fanno e sognano di fare un lavoro che amano. A giudicare gli aspiranti vincitori sono tre giudici noti a livello internazionale: la prima, Annie Féolde, prima donna in Italia ad aver conquistato le tre stelle Michelin, il secondo è lo Chef–Owner di Enoteca Pinchiorri di Firenze, de il terzo è Giuliano Baldessari chef del ristorante Aqua Crua. Insieme a loro ci sarà Mauro Colagreco, chef italo-argentino.

NUOVI CONCORRENTI E NUOVA EDIZIONE DI TOP CHEF ITALIA

Il messanismo del cooking show rimarrà lo stesso. Anche quest'anno Top Chef Italia 2017 porterà alla luce il fatto che gli ingredienti della nostra dispensa potrebbero essere utili per creare piatti di alta cucina ma che anche la classica lasagna possa diventare un piatto da ristorante stellato. La gara ai fornelli avrà inizio questa sera con la prima puntata della nuova edizione che vedrà i concorrenti alle prese con nuove esperienze e con i giudici “con le mani in pasta”. Come in ogni cooking show che si rispetti i cuochi dovranno lavorare ai fornelli per portare a casa la vittoria e per non rischiare di uscire e aggiudicarsi 50.000 euro in gettoni d’oro e il titolo di seconto Top chef italiano. Ci sarà davvero un vincitore meritevole e cosa faranno i giudici per dare lo giusto pressing ai concorrenti?

