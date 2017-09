UN BOSS IN SALOTTO/ Su Canale 5 il film con Rocco Papaleo (oggi, 7 settembre 2017)

il film comico in prima serata su Canale 5

NEL CAST ROCCO PAPALEO E PAOLA CORTELLESI

Un boss in salotto, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 7 settembre 2017 alle ore 21.10. Un ghiotto appuntamento con il divertimento allo stato puro con la messa in onda della pellicola italiana Un boss in salotto. Si tratta di una pellicola uscita nelle sale cinematografiche nel 2014 per la regia di Luca Miniero, il soggetto è stato scritto da Federica Pontremoli mentre la sceneggiatura è stata adattata dallo stesso regista. Prodotto dalla Cattley e distribuito nelle sale dalla Warner Bros, al film hanno collaborato anche Umberto Scipione occupandosi delle musiche, Valentina Mariani realizzando il montaggio e Fiamma Bedendo disegnando i costumi. Nel cast attori molto amati dal pubblico italiano come Rocco Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero, Angela Finocchiaro, Francesco Villa e Alessandro Besentini. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM

Cristina è una donna napoletana che stanca dei tanti problemi causata dalla sua famiglia d’origine, ha deciso di trasferirsi da diversi anni in Trentino allo scopo di costruirsi una vita che possa essere maggiormente in linea con quelle che sono le proprie aspettative, e in effetti la donna sembra essere piuttosto felice avendo sposato Michele, l’uomo di cui si è innamorata e che soprattutto nell’ultimo periodo sembra essere riuscito a fare carriera nell’azienda in cui lavora da diverso tempo. Cristina e Michele inoltre hanno messo al mondo due splendidi figli che rendono la loro esistenza ancora maggiormente appagante.

Insomma quando tutto sembra andare per il meglio ecco il che passato di Cristina ritorna a bussare alla porta di casa con le sembianze del fratello Ciro. Ciro è sempre stato un piccolo criminale di Paese che faceva continuamente la spola tra la libertà e la detenzione per furtarelli di piccola entità. Ciro ora è in guai piuttosto rilevanti in quanto è invischiato in importanti indagini della polizia dalle quali è emerso come lui sia a capo di una cosca camorristica, insomma è diventato una sorta di boss.

Per via della situazione e non avendo altri familiari con cui stare, il tribunale ha disposto che l’uomo debba essere sotto la custodia della sorella che ovviamente rimane spiazzata e soprattutto spaventata da come tutto questo possa distruggere la sua vita. In poche ore la notizia della presenza del boss si diffonde in tutta la cittadina e contrariamente a quello che si poteva pensare, questo comporterà degli incredibili vantaggi per Cristina e tutta la famiglia in quanto tutti temono di incorrere nella furia del famelico boss. Addirittura Michele non solo diventa di colpo un dirigente nell’azienda in cui lavora ma fa un bel balzo in avanti nella collocazione sociale. Tuttavia ci sarebbe un incredibile epilogo in quanto Ciro in realtà non è un boss.

© Riproduzione Riservata.