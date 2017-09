UNA BIONDA TUTTA D'ORO/ Su Cielo il film con Kim Basinger (oggi, 7 settembre 2017)

il film d'azione in prima serata su Cielo

RUSSELL MULCACHY ALLA REGIA

Una bionda tutta d'oro, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 7 settembre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere azione e thriller con il titolo in lingua originale The Real McCoy ed è stata diretta dal regista Russell Mulcahy nel 1993 mentre nel cast figurano una bellissima Kim Basinger, Val Kilmer, Terence Stamp, Gailard Sartain e Zac English. Il principale protagonista maschile di questo film è l’attore americano Val Kilmer. Nato a Los Angeles nel dicembre del 1959, Kilmer è diventato piuttosto popolare nel mondo dello spettacolo a partire dagli anni Ottanta recitando in pellicole che hanno ottenuto un enorme seguito di pubblico come Top Gun, Willow e Scuola di geni. Il suo esordio è però avvenuto nell’ambito della pellicola Top Secret! diretta dai registi Jim Abrahams, David Zucker e Jerry Zucker mentre nel 1991 ha recitato nel film di Oliver Stone, The Doors. Ma vediamo adesso nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM

Karen è una straordinaria ladra che nel corso degli anni ha perfezionata in maniera incredibile la capacità di mettere a segno clamorose rapine in banca riuscendo sempre e comunque a farla franca. Purtroppo in una rapina in cui il bottino era davvero notevole viene tradita dal suo socio, un pericoloso boss di nome Jack, e quindi viene catturata dalla forze dell’ordine. Dopo un processo molto veloce visto che è stata colta sul fatto, Karen viene condannata a sei anni di detenzione. Durante questo periodo passato dietro le sbarre, la donna si rende conto di non voler più portare avanti un’esistenza nell’illegalità anche perché questo le ha fatto parte l’affetto del proprio marito e soprattutto non le ha permesso di crescere il proprio figlio.

Come se non bastasse, il marito di comune accordo con lei per non dare al bambino il forte dispiacere di avere una mamma ladra e dietro le sbarre, gli ha fatto credere che in realtà sia morta. Terminato il periodo di detenzione l’unico obiettivo di Karen è quello di ricostruirsi una vita che possa essere degna di tale nome ed inoltre di trovare un modo per riconquistare la fiducia del marito e riprendersi il figlio.

Una volta uscita la donna però si imbatte in un piccolo ladro di quartiere di nome JT che avendo sentito parlare lungamente di lei e delle sue imprese, vorrebbe che diventasse sua socia per riprendere l’attività. Nonostante a Karen facciano indubbiamente piacere i tanti complimenti palesati dall’uomo, ora per lei l’unico obiettivo è quello di avere una vita onesta e soprattutto riprendersi la famiglia. JT in maniera abbastanza ingenua si fa scappare la notizia del ritorno in liberà di Karen, il che giunge all’orecchio del boss Jack che conscio delle qualità della donna come ladra ha intenzione di mettere a segno insieme a lei un colpo che potrebbe fruttargli ben 18 milioni di dollari. Conscio allo stesso tempo che Karen non accetterebbe mai, fa rapire suo figlio ricattandola. A questo punto la donna non avendo altra scelta, suo malgrado deve sottostare al volere del boss anche se ci sarà una sorpresa finale davvero niente male.

