UNA VITA / Anticipazioni puntata 7 settembre: un terribile incendio divampa nella casa di Cayetana

Una Vita

Sarà una puntata ricca di suspense quella che i telespettatori di Una Vita potranno seguire oggi su Canale 5 dalle ore 14:10. In essa infatti Teresa riuscirà a convincere Cayetana a dare una seconda possibilità a Humilidad, offrendole del tè nella sua abitazione di Acacias 38. Ma mentre le tre donne si troveranno insieme accadrà qualcosa di terribile: Servante aveva messo in guardia la Sotelo Ruz riguardo all'ostruzione della canna fumaria ma lei non gli ha dato ascolto, commettendo un gravissimo errore. Alla nube di fumo che si diffonderà dalla cucina, farà seguito una terribile esplosione e poco dopo anche un incendio. Le fiamme divamperanno in tutto l'appartamento, mettendo in pericolo la vita delle tre donne in esso presenti. Teresa sarà messa in salvo da Cayetana, che si comporterà con grande eroismo nei confronti dell'amica, ma sarà la stessa dark lady ad avere le conseguenze peggiori: dopo essere stata colpita da una trave di legno, perderà i sensi e solo il disperato intervento di Mauro eviterà il peggio. L'ispettore si metterà alla disperata ricerca di Humildad che non si troverà...

Humilidad è morta? Le sorti di Cayetana e Teresa appese ad un filo

Oggi a Una Vita Cayetana, Teresa a Humilidad correranno un grave pericolo a causa dell'incendio che divamperà ad Acacias 38. In attesa di scoprire se tutte loro riusciranno a superare questo dramma, sarà bene tenere in considerazione anche altre importanti vicende riguardanti altri abitanti del palazzo. Ieri abbiamo lasciato Rosina e Liberto vicino al fiume in una situazione a dir poco compromettente: lo studente non aveva nulla addosso, tentando di sedurre una volta per tutte la ricca vicina di casa. E, almeno sulle prime, oggi la madre di Leonor sembrerà cedere alle pressioni del ragazzo accettando di fare un bagno nel fiume insieme a lui trascorrendo dei momenti di serenità, come non accadeva da tempo. Ma la donna vorrà mettere ulteriormente le cose in chiaro con il nipote di Susana: il loro rapporto dovrà essere limitato ad una semplice amicizia e niente di più. Ma sarà lei la prima a non credere fino in fondo a questa dichiarazione?

