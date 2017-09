Uomini e Donne/ Anticipazioni: Alex Migliorini come Sona? Tutte le ombre sul neo-tronista (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

Sul trono gay, anche per questa nuova stagione del programma, ci sono già numerose luci ma anche tante ombre. Alex Migliorini, ha deciso di lasciare il suo lavoro da parrucchiere: come mai? In rete, questa decisione ha già sollevato numerosissime polemiche. In molti infatti, pensano che anche questo ragazzo abbia solo voglia di diventare famoso e dell'amore vero, non gli importerebbe proprio nulla. Alex inoltre, si è lasciato da circa un mese e secondo le pagine di Spy, il ragazzo avrebbe sostenuto moltissimi provini prima di essere scelto. A questo punto, quando avrà avuto il tempo di chiacchierare con la redazione di Uomini e Donne? Proprio loro, nel corso dell'estate sono stati oggetti di numerosissime critiche per via del precedente trono di Claudio Sona. Il primo tronista gay della storia del programma, ha dimostrato di essere avido di fama e popolarità. Peccato però che, l'ex fidanzato Juan Sierra, stanco delle sue bugie abbia deciso di smascherarlo in rete. I due, anche ultimamente hanno “battibeccato” a distanza e proprio il modello spagnolo, ha giurato che non terrà più la bocca chiusa. Di ritorno dalle vacanze infatti, ha promesso al popolo della rete di raccontare la verità una volta per tutte.

Uomini e Donne, ancora ombre sul trono gay

La redazione del programma, dopo questo scandalo è stata vittima dei classici “odiatori da tastiera”. In molti, hanno accusato Raffaella Mennoia e il suo staff, di essere stati negligenti. A questo punto, come minimo, in tanti si aspettavano delle selezioni più scrupolose, ed invece... Per quale motivo Alex si è licenziato dal lavoro? Non poteva chiedere solo un'aspettativa? Anche Mario Serpa – per esempio – dopo essere stato la scelta di Claudio Sona, è tornato per qualche tempo nel negozio dove lavorava come commesso. E' pur vero che, i primi mesi dopo la scelta, per gli ex tronisti di Uomini e Donne le serate e gli eventi si sprecano. Ecco perché, è possibile che Migliorini voglia mettersi da parte un gruzzoletto per aprire un'attività tutta sua. Tra le altre cose che non quadrano però, vi è anche un “problema” di età. Alex infatti, ha appena 22 anni e la redazione di Uomini e Donne, cercava ragazzi dai 23 anni in su. Per lui quindi, si è chiuso un occhio. I dubbi e le incertezze sul suo trono quindi, iniziano ad affiorare lentamente. Dai suoi innumerevoli provini (nonostante la sua ultima relazione si sia conclusa appena un mese fa), fino al suo licenziamento e l'aver partecipato ai casting malgrado l'età non rispecchiasse le esigenze del programma. Dopo Claudio Sona, sta per arrivare la prossima disfatta?

