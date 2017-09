Uomini e Donne / Anticipazioni: Gemma mette l'amicizia al primo posto (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

Ieri sera, il messaggio della buonanotte di Gemma Galgani, era dedicato all'amicizia. “Sicuramente siamo tutti diversi ma non per questo non possiamo andare d'accordo!” esordisce la dama del trono over di Uomini e Donne. Di seguito, conclude: “L'amicizia è bella proprio perché varia... Buonanotte a tutte tesori miei”. Se dal punto di vista amoroso le cose per Gemma non sembrano andare proprio nel migliore dei modi, l'amicizia per la Galgani è da sempre un punto molto fermo della sua vita. Gli amici di tutti i giorni non la lasciano mai sola e anche le estimatrici online le dedicano spessissimo parole di stima, affetto e comprensione. Nel frattempo, dopo la fine della relazione d'amore con Marco Firpo, qualcuno parla addirittura di desiderio e volontà di volerci riprovare tra le braccia di Giorgio Manetti: sarà possibile? Le ultime dichiarazioni di Gemma su Giorgio, risalgono ad alcuni mesi fa quando, intervistata da Alfonso Signorini durante #Estate, aveva dichiarato: “Ho provato molto amore per Giorgio ma mi sono bruciata”. Se volete interagire con la dama attraverso il suo profilo ufficiale di Facebook, potete farlo cliccando qui. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Dopo il trono over, ex cavaliere diventa attore. Ernesto Russo per qualche tempo è stato negli Studi Elios di Uomini e Donne nella speranza di trovare l'anima gemella. Inizialmente, le sue dinamiche si sono sviluppate facendo la conoscenza di Giuliana Brasiello ma tra loro, le cose non sono poi andate per il verso giusto. Di seguito, Russo ha avuto modo di frequentare Laura Cola ma anche in questo caso... niente di fatto! L'ex cavaliere però, ha trovato l'amore fuori dal programma appena terminata la sua avventura. Nel corso della sua parentesi televisiva, aveva più volte confessato di avere una fortissima passione per la recitazione. Ed infatti, questo amore cammina quasi a pari passo con il suo principale lavoro. Ernesto è il proprietario di un noto ristorante e si occupa di ristorazione da svariati anni. Russo non vuole fare l'attore di professione, sia chiaro. E' vero però che recitare gli piace moltissimo. Ecco perché, ogni tanto, potersi dilettare in esperienze nuove ed entusiasmanti è sempre un nuovo motivo di vanto e orgoglio.

Ecco perché, Ernesto Russo, intervistato per il blog di Isa&Chia ha svelato di essere stato preso per una piccola parte in una importantissima fiction Rai: I Medici. Scopriamo cosa ha confessato a seguire: “Cercavano un uomo barbuto con i capelli lunghi, un mio amico mi ha chiamato, mi ha detto di inviargli una foto e appena l’ha fatta vedere alla produzione, sono stato scelto subito. È un’esperienza con un cast internazionale. Sono molto fortunato, io accetto piccoli ruoli sole se mi piacciono e se calzano su di me”. Ernesto, dopo il trono over di Uomini e Donne, ha avuto la fortuna di prendere parte ad una fiction TV realizzata da una produzione davvero internazionale e importante. Per vederlo recitare comunque, bisognerà ancora aspettare qualche tempo. Ed intanto, questo pomeriggio dame e cavalieri, torneranno in studio per la seconda registrazione del programma, cosa accadrà?

