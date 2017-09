Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione: ancora in diretta su FB, ansia per Gemma e Marco (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

Grande attesa per la seconda registrazione del trono over di Uomini e Donne. Questo pomeriggio, dame e cavalieri torneranno in pista per raccontare i primissimi sviluppi amorosi. Ancora una volta, così come anticipato dalla pagina di Facebook, ci sarà una breve diretta sul social per raccontare alcune storie, esattamente come è successo nella precedente registrazione del 30 agosto. Gli estimatori però, non vedono l'ora di scoprire se la storia d'amore tra Gemma Galgani e Marco Firpo ha subìto o meno qualche variazione degna di nota. I due ex fidanzati, si sono lasciati non senza soffrire ed anzi, nel raccontare la loro storia, hanno regalato al pubblico presente, dei fortissimi momenti di malinconia misti al desiderio di volerci riprovare. Ecco perché, tra le lacrime, anche Marco ha confessato che la loro storia è semplicemente in pausa e non è finita del tutto. Staremo a vedere come procederanno le prossime dinamiche e se per loro ci sarà una nuova possibilità di ricominciare l'uno tra le braccia dell'altro. La diretta con la seconda registrazione del trono over, inizierà come sempre a partire dalle 16/16.30 circa. Vi basterà semplicemente collegarvi sulla pagina ufficiale di Facebook dedicata al programma e visionarla senza problematiche di sorta. Se accadrà come la scorsa volta, è anche probabile che Maria De Filippi decida di ricollegarsi con la rete anche qualche minuto prima di concludere la nuova puntata con dame e cavalieri.

Uomini e Donne, diretta social e news su Gemma e Marco

Ed intanto, mentre Gemma e Marco sperano di rinascere insieme anche più forti di prima, Giorgio Manetti è nuovamente single. Il cavaliere toscano, questa volta troverà la donna che gli farà perdere la testa? L'uomo è stato avvistato con una misteriosa dama anche questa estate ma, evidentemente, non è andato in porto nulla. Ed intanto, proprio durante la prima registrazione, il Manetti ha avuto modo di puntare il dito contro Gemma, accusandola di avere lasciato Marco quando lui stava male. Firpo infatti, durante l'estate si è sottoposto ad un'operazione. Entrambi però, faccia a faccia durante il loro confronto, hanno confessato di essere rimasti vicini anche nel corso di quel delicato momento. L'intesa e il feeling che Marco e Gemma hanno trovato, è ben diversa da ciò che lei aveva messo in piedi con Giorgio. Nonostante l'amore e la forte attrazione, quando la Galgani stava con l'ex gabbiano, nei suoi confronti aveva una sorta di riverenza che non l'abbandonava mai. Inoltre, nonostante gli otto mesi di storia, la coppia sembrava spesso in imbarazzo come se, a parte sotto le coperte, non ci fosse poi un dialogo profondo. Con Marco invece, Gemma ha scoperto un altro modo di amare, più libero e personale e per questo, forse più difficile da coltivare e far crescere. Vedremo se dalla loro piantina potranno spuntare o meno i primi fiori...

© Riproduzione Riservata.