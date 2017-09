VIP/ Su Canale 5 il film con Enrico Brignano e Martina Colombari (oggi, 7 settembre 2017)

il film commedia in seconda serata su Canale 5

NEL CAST ENRICO BRIGNANO E MARTINA COLBARI

Vip, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 7 settembre 2017 alle ore 23.30. Una pellicola comica che è stata diretta dai fratelli Carlo ed Enrico Vanzina. Il film è uscito in prima serata nell'Ottobre del 2008, la vicenda è ambientata a Roma e sarà possibile ammirare scenari oltremodo stupendi. Inoltre, diverse taverne e ristoranti sono stati ingaggiati per poter girare alcune scene, incrementando così il turismo e la fama dei locali in questione. È un cast ricco quello di Vip, da Enrico Brignano a Martina Colombari, per non parlare di Alena Seredova, Hana Komestikova e tanti altri. Eccezionale l'interpretazione di Maria Grazia Cuccinotta, nei panni di una donna elegante proveniente da Mondragone. Scopriamo la vicenda, passo dopo passo, del film intitolato Vip. Vip: diverse realtà che si mescolano, ma alla fine trionfa il sentimento.

LA TRAMA DEL FILM

La scena iniziale del film introduce la Roma degli anni nostri, dinamica, culturale ed in continuo movimento. Uno dei più famosi Pr romani, Ilaria della Rocchetta (interpretata da Monica Scattini), organizza l'evento più chiacchierato del momento, l'inaugaurazione dell' Impero del Sushi, un ristorante destinato a rientrare nella categoria di lusso dei ristoranti laziali. Pertanto, sono diversi i personaggi illustri che parteciperanno all'inaugurazione, la diva americana Julia Hogan, l'Ingnener Sansoni e la sua amante Alexandra (Paolo Triestino e Alena Seredova) sono solo alcuni di questi. Tuttavia, allo staff sfugge qualche piccolo particolare, all'inaugurazione si intrufola un piccolo gruppo di gente comune, che pur non conoscendosi tra loro presenta qualche marcia in più.

L'infermiera Sabrina (Martina Colombari), Max ( Enrico Brignano) proprietario di un negozio dai modi non proprio ortodossi, Carlo che esercita come portiere presso il Grande Hotel che scorta Alexandra. Il gruppetto si divertirà a cambiare la propria identità, Sabrina si fingerà un'elegante stilista, mentre Max sarà un principe arabo. Il gruppo si ambienterà al meglio, si mescolerà con quello che si definisce il grande mondo dei Vip, ma non sono a conoscenza di tutte le dinamiche della situazione, perché anche i Vip hanno tante cose da rivelare.

© Riproduzione Riservata.