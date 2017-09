ARIS/ Tra pasticceria e vita spericolata (Bake Off Italia 5)

Bake off 5

GIOVANE CONCORRENTE A BAKE OFF

E' partita la nuova stagione del programma sui dolci più famoso della tv e ogni venerdì possiamo ammirare le prodezze degli aspirannti pasticcieri nella quinta edizione di Bake Off Italia. Tante novità in questa nuova serie di episodi sempre presentati da Benedetta Parodi. Innanzittuto, ad affiancare i due giudici storici Ernest Knamm e Clelia c'è una new entry, Damiano Carrara. I tre sono già pronti a dare nuovi giudizi sferzanti ai sedici concorrenti che stasera 1 settembre si sfideranno con nuove prove mozzafiato e difficilissime. Tra questi, senza dubbio, uno dei più apprezzati è Aris. Il ragazzo è forse uno dei più giovani che sia mai apparso nella trasmissione e, in effetti, su Twitter molti hanno parlato dell'età ritenuta fin troppo bassa per i concorrenti di questa edizione e, magari, più consona all'edizione Junior. Fatto sta che Aris ha tutte le carte in regola per distinguersi all'interno di Bake Off Italia e stasera sapremo se la pasticcieria è nel suo futuro.

ARIS, TRA MOTO DA CROSS E DOLCI

Aris è uno dei sedici concorrenti di Bake Off Italia 5. Il ragazzo ha solo sedici anni ma si è già distinto nel programma di Real Time. Il cavallo di battaglia di Aris è il Pan di Spagna alle fragole e ha sempre sognato di fare il pasticciere. Basti pensare che la sua passione l'ha ereditata dalla nonna e ora sta cercando di trasformarla in un vero e proprio lavoro. Bake Off gli aprirà le porte della ristorazione? Il ragazzo studia in un collegio e passa il tempo libero tra discoteche e moto da cross. Si definisce caparbio e determinato ma anche sicuro di sè, credendo di poter essere in grado di portare avanti la sua esperienza in Bake Off e che il programma possa rappresentare per lui un vero e proprio trampolino di lancio. In effetti, nel suo futuro si immagina pasticciere in un suo negozio di dolci in Sardegna, dove trascorre tutte le estati momenti felici con la sua famiglia.

