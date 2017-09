BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 8 settembre: Liam chiede a Steffy di sposarlo

Beautiful

Le buone notizie non sono ancora finite per gli appassionati di Beautiful ed in particolare degli Steam. Sono trascorse solo alcune puntate dalla rincorsa della Forrester all'aeroporto per fermare Liam dalla sua sciagurata partenza: il loro abbraccio e bacio è stato uno dei momenti più toccanti degli ultimi tempi e sancirà un nuovo inizio per la coppia, dopo tanti problemi e ostacoli al loro amore. Tale felicità sarà oggi coronata dal passo successivo ovvero dalla proposta di matrimonio dello Spencer: certo, abbiamo perso il conto di tutte le volte in cui Liam ha chiesto a Steffy di sposarlo, ma anche in questo caso non potremo fare a meno di emozionarci davanti al romanticismo del figlio di Bill davanti alla donna che ama. Superfluo aggiungere che Steffy accetterà tale proposta (come sempre accaduto anche in passato) e si preparerà ad iniziare la vita che ha sempre desiderato. Questa volta la coppia non avrà intenzione di attendere a lungo prima del fatidico sì...

Gli Steam presto sposi? Quidge sempre più uniti

Archiviati i tanti ostacoli che per mesi hanno caratterizzato la storia d'amore più importante di Beautiful, la puntata odierna confermerà l'indiscutibile avvicinamento tra Quinn e Ridge: lo stilista si recherà alla villa per ringraziare la matrigna per averlo aiutato nell'ottenere la carica di Co-Amministratore Delegato e la loro discussione sarà sancita anche da un brindisi per festeggiare il nuovo incarico. In quel momento, però, la coppia non sarà sola alla mansion: in cucina ci sarà Pam, intenta a preparare i dolcetti al limone, mentre Katie si appresterà ad arrivare per una nuova visita all'amico. Sarà in tale circostanza che sorprenderà Quinn e Ridge abbracciati, augurandosi il meglio per entrambi: inutile aggiungere che Katie sarà sconvolta davanti a tale immagine cominciando a porsi delle domande. Considerando che in passato la Logan si è messa in mostra pr il suo ruolo di 'investigatrice', quanto ci metterà a scoprire la verità anche questa volta?

© Riproduzione Riservata.