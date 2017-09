BELEN RODRIGUEZ/ News: madrina al Festival del Peperoncino 2017 nonostante le polemiche

Belen Rodriguez (Instagram)

La notizia che Belen Rodriguez sarebbe stata madrina al Festival del Peperoncino 2017 di Diamante (in provincia di Cosenza) era già nota da diverse settimane. Il Codacons aveva infatti espresso il suo dissenso all'organizzazione dell'evento che avrebbe pagato ben 60.000 euro la showgirl argentina pur di averla all'evento per tutti i giorni della sua programmazione (dal 6 al 10 settembre), attingendo anche dai fondi messi a disposizione dalla Regione Calabria. Ad intervenire, affermando persino di essere pronta alle querele, era stata a distanza di qualche giorno la stessa organizzazione, pubblicando su Facebook la fattura pagata a Belen ovvero pari a 30.000 euro, forse per la sola partecipazione alla serata inaugurale. E così è stato: puntualmente ieri sera, la conduttrice di Tu sì que vales è sbarcata a Diamante, accompagnata dal suo fedelissimo entourage, attirando fin da subito l'interesse del pubblico presente per l'occasione.

Grande accoglienza al Festival del Peperoncino 2017

Sarà anche oggetto di polemiche in ogni suo movimento, ma Belen Rodriguez anche ieri è riuscita a colpire nel segno attirando migliaia di persone al Festival del Peperoncino 2017. Elegante e sorridente al punto giusto, l'argentina non ha deluso le aspettative della vigilia: sul palco dell'evento ha chiacchierato con Re Peperoncino, spento le 25 candeline sulla torta in Piazza Municipio e concesso sorrisi a tutti i curiosi. Chi volesse rivederla anche nei giorni successivi però difficilmente verrà soddisfatto: dopo le presentazioni ufficiali e qualche assaggio ai prodotti locali, protagonisti del festival, la modella è ripartita a bordo dell'elicottero e difficilmente tornerà in campo oggi e nelle prossime sere. Nuovi impegni, infatti, la attendono a Milano a partire dall'inizio della nuova avventura scolastica del figlio Santiago.

