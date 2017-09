BENEDETTA/ Partecipa per insegnamento al figlio (Bake off Italia 2017)

Foto giudici Bake Off

UN'INSEGNANTE NEL TENDONE

Torna stasera venerdì 8 settembre il nuovo appuntamento con Bake Off Italia, giunto ormai alla sua quinta edizione ma che si rinnova di anno in anno. Lo stesso Ernst Knam ha recentemente confessato a Vanity Fair come il programma non dia segni di cedimento proprio perchè guarda sempre al futuro. E, questo è possibile denotarlo da una sorta di strategia di questo anno, dove sono stati selezioni molti concorrenti giovanissimi e freschi. Tra questi, un'onomonima della conduttrice Parodi e cioè la bionda e riccia Benedetta. Benedetta, di professione insegnante, vuole mettersi in gioco nel programma di alta pasticceria più famoso della televisione italiana e che da anni tiene incollati alla tv milioni di telespettatori, pronti a replicare le torte fatte preparare dai cattivissimi giudici Knam, Clelia e Carrara. Riuscirà la ventinovenne di Lamezia Terme e di professione insegnante a convincere tutti oppure dovrà rinunciare al suo sogno?

BENEDETTA, ENTUSIASMO E SIMPATIA CONTAGIOSI

Benedetta è una concorrente di Bake Off Italia ed è pronta a stupire tutti con la preparazione del suo cavallo di battaglia e cioè la Rainbow Cake. Benedetta, nella scorsa puntata, ha preparato una flower cake che sembra aver convinto i giudici, dato che è stata scelta come partecipante a Bake Off Italia. Ora, tuttavia, la sfida si farà veramente dura di puntata in puntata e vedremo se stasera la giovane riuscirà a stupire ancora i severissimi maestri e passare al nuovo turno. Conoscendo meglio la ragazza, possiamo dire che è un'insegnante che trasmette entusiasmo e simpatia. Ha un bimbo di quindici mesi e insegna italiano agli stranieri, occupandosi anche dei malati di Alzheimer. Oltre all'insegnamento, Benedetta vorrebbe da sempre fare in modo che la pasticceria diventi il suo lavoro e ha confessato di aver scelto di partecipare al programma Discovery per dimostrare al figlio che volere è potere.

© Riproduzione Riservata.