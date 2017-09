Bake off Italia 2017 / Anticipazioni e diretta: chi saranno gli eliminati? (Seconda Puntata)

Benedetta Parodi, conduttrice di Bake off Italia 2017

Largo alla dolcezza: questa sera, a partire dalle 21.10, su Real time sarà possibile assistere alla seconda puntata di Bake Off Italia 2017, la gara di dolci più amata della tv che vede alla conduzione Benedetta Parodi. Nella prima puntata in onda venerdì scorso, si sono aperte le porte del tendone per nuovi sedici protagonisti, tutti pronti a dare battaglia per conquistare il titolo di miglior pasticcere amatoriale d'Italia. Per aggiudicarsi il premio finale, lo ricordiamo, i partecipanti dovranno superare in maniera brillante principalmente tre prove, riproposte nel corso delle varie puntate. La prima è quella che verifica il loro gradi di creatività, qualità indispensabile per un pasticcere; la seconda è quella che mette alla prova il loro lato tecnico, per la realizzazione di ganache perfette e creme montate a dovere; la terza, invece, è quella denominata "wow", che racchiude al suo interno tecnica, precisione e creatività, mettendo in evidenza soprattutto la capacità dei partecipanti di stupire i giudici. Anche nell'appuntamento di oggi, a giudicare le dolci pietanze ci sarà la giuria, che ricordiamo è composta dal giovane pasticcere Damiano Carrara, Clelia D'Onofrio, che come sempre dirà la sua sul buongusto e le decorazioni scelte dai concorrenti, e Ernst Knam, pasticcere tedesco noto che in tutto il mondo.

I CONCORRENTI ALLE PRESE CON LA NUOVA SFIDA

Sono sedici i concorrenti che, nella prima puntata di Bake Off Italia 12017, hanno superato il primo step ottenendo la possibilità di accedere al tendone del giardino Villa Arnoni. Per loro la selezione non è stata delle più semplici, dal momento che per tanti altri aspiranti pasticceri l'avventura nello show di Real Time si è conclusa già nel primo appuntamento. Provengono da tutta italia, hanno età differenti e portano nella cucina del reality un bagaglio non indifferente, fatto di esperienza, creatività ma, soprattutto, tanta passione. Questa sera, nel corso del secondo appuntamento della stagione, i partecipanti dovranno confrontarsi con tre nuove sfide, che metteranno a dura prova il loro talento. Le tre manche di cui si comporrà la gara, naturalmente, avranno come tema un unico filo conduttore, che ancora non è stato svelato ufficialmente. Come se la caveranno gli aspiranti chef alle prese con pasta frolla, decorazioni, creme caramel e colorati macaron francesi? Per avere una piccola anticipazione di ciò che vedremo stasera, potete cliccare qui e visualizzare il video promo condiviso nelle ultime ore dalla pagina ufficiale di Real Time.

© Riproduzione Riservata.