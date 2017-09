CARLO/ Concorrente per volere della moglie (Bake Off Italia 5)

Bake off

LA FAMIGLIA PRIMA DI TUTTO

Stasera 8 settembre Real Time manderà in onda la seconda puntata della quinta edizione di Bake Off Italia, il talent show incentrato sulla pasticceria più famoso della tv. Tra i sedici concorrenti che si sono aggiudicati di diritto un posto in tendone c'è Carlo, un bergamasco di trentasei anni. Le cronache locali si sono concentrate molto su questo partecipante allo show e gli hanno dedicato svariati articoli. Carlo Beltrami è un serramentista di Casnigo. Si è diplomato al liceo scientifico ma abbandona presto gli studi universitari per stare accanto alla famiglia e dedicarsi alle sue più grandi passioni e cioè la corsa e i dolci. Da quando ha cambiato azienda, nel 2011, Carlo ha molto più tempo da dedicare ai suoi cari ma, sopratutto, alla preparazione di tante specialità, che riesce a smaltire praticando la corsa dal 2013. Carlo ha detto di voler vivere questa esperienza restando coi piedi per terra ma certo di essere pronto a dare il massimo.

CARLO, ISCRITTO AL CASTING DALLA MOGLIE

Al sito Bergamonews.it, Beltrami ha rilasciato delle dichiarazioni in relazione alla sua partecipazione a Bake Off 5. L'uomo ha confessato di essere stato iscritto al casting dalla moglie, dopo che la figlia è stata un'accanita fans della quarta edizione. Il supercasting è andato bene e lui è stato selezionato per entrare tra i cinquanta partecipanti alla fase finale. Ora che è tra i sedici partecipanti a tutti gli effetti dovrà dare il massimo. Il cavallo di battaglia di Carlo è la torta di frolla al masi con pere, noci e cioccolato fondente. Carlo ama definirsi un uomo semplice e attaccato alla famiglia. In particolar modo, i suoi tre figli Marco, Silvia e Giada sono il suo orgoglio e gli danno molta ispirazione per tutte le sue ricette. Pratica la corsa e anche le scalate in montagna. E' tenace e determinato e partecipa a Bake Off per vincere e cambiare definitivamente la sua vita.

