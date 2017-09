CHRISTIAN/ Nel talent portando la cultura nipponica (Bake off Italia 2017)

Christian Bake Off

IL CONCORRENTE CHE AMA I POKEMON

Tante emozioni stasera nella nuova puntata di Bake Off Italia dove sedici nuovi concorrenti sono pronti a darsi battaglia. Tra questi c'è Christian, un giovane di Asti, di cui Clelia e Ernst hanno visto il provino online. Appena è apparso sullo schermo, il ragazzo di Asti ha colpito il giudice più severo del programma di Real Time per come era vestito. Infatti, lo ha definito Pikachu, dato che Christian indossava il costume del Pokemon più famoso della tv. Il ragazzo, nel talent, è pronto a dare battaglia agli altri concorrenti anche se sia Clelia che Ernst sono rimasti un po' perplessi dalla sua presentazione, in cui il ragazzo ha affermato di amare il giappone e mangiare i dolci. Sarà bravo anche a prepararli oppure no? Alla fine del video, il ragazzo ha salutati i due storici protagonisti del programma proprio in lingua nipponica ed Ernst ha detto, provocatoriamente, che lo avrebbe messo alla prova con una torta giapponese. Christian riuscirà a superare la sfida oppure no?

CHRISTIAN, UN MAGAZZINIERE NON CONVENZIONALE

Christian è un ventinovenne di Asti, nuovo concorrente di questa attesissima edizione di Bake Off Italia. Il ragazzo fa il magazziniere in una fabbrica di vernici e nonostante la sua immagine da nerd, è una persona non convenzionale. Spicca per autoironia e per intelligenza e, non a caso, il suo video è stato sicuramente uno dei più originali. Ha studiato la cultura giapponese in tutti i suoi ambiti e oggi ne conosce a perfezione la lingua e la scrittura. Colleziona peluches da cui non si separa mai e solo recentemente si è avvicinato alla pasticceria, scoprendo dentro di sè una vera e propria grande vocazione. Bake Off Italia per lui è una sfida, vorrebbe mettersi alla prova ma anche provare a cambiare la sua vita e, magari, fare di questa nuova passione un vero e proprio lavoro. Proverà a convincere i tre agguerritissimi giudici con un cavallo di battaglia veramente goloso e cioè la bandiera di fragole con panna. Ci riuscirà?

