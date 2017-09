CSI: Cyber/ Anticipazioni puntata 8 settembre: un Robin Hood informatico e un aereo dirottato

Rai4

Triplo appuntamento con CSI: Cyber, lo spin-off di CSI - Scena del crimine, che va in onda ogni venerdì, in prima serata, su Rai4. La serie, creata da Anthony E. Zuiker, Ann Donahue e Carol Mendelsohn, è formata da due sole stagioni ed è stata girata Quantico, in Virginia. CSI: Cyber racconta le avventure di una squadra speciale dell’FBI, la Cyber Crime Investigation che si occupa di reati informatici. A cado della squadra c’è l’agente speciale Avery Ryan, interpretata Patricia Arquette, famosa per aver recitato come protagonista nella serie tv “Medium”. Al suo fianco ci sono l'agente speciale Elijah Mundo interpretato da James Van Der Beek famoso per aver interpretato l’indimenticabile Dawson Leery nella famosa serie tv americana di "Dawson’s Creek", Brody Nelso interpretato da Shad Moss, Daniel Krumitz, interpretato da Charley Koontz, famoso per aver lavorato nelle serie tv “Royal Pains” e “Modern Family”, Raven Ramirez, interpretata da Hayley Kiyoko, B. Russell, direttore della Next Generation Cyber Forensics division dell'FBI e nuovo capo di Avery Ryan, interpretato da Ted Danson che ha lavorato anche in CSI – Scena dal crimine e CSI – New York.

LE TRAME DEGLI EPISODI

Sono tre i nuovi episodi della seconda stagione di CSI: Cyber in onda su Rai4, a partire dalle 21.05. Nel primo episodio, intitolato, “Occhi virtuali”, Russell si trova a Las Vegas per testimoniare. Avery Ryan, invece, si ritrova a dover indagare sulla morte di una haker, ingaggiata per rimuovere le prove di uno stupro. Nel secondo episodio della serata, dal titolo “Cyber Robin Hood”, la squadra si ritrova a dover indagare sulla morte di un uomo dopo l’emissione gratuita di soldi dagli sportelli automatici. Chi l’ha ucciso e perché? La squadra si mette sulle tracce del Cyber Robin Hood che ha provocato tutto. Nel terzo ed ultimo episodio della serata, dal titolo “Volo disperso”, la squadra viene chiamata ad indagare quando i server del controllo del traffico aereo vengono hackerati e un aereo dirottato. CSI: Cyber va in onda su Rai4 e potremo seguirlo anche in diretta streaming, grazie a RaiPlay, sui nostri dispositivi mobili cliccando qui.

