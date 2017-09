Cherry Season: Oyku riceve da Ayaz i documenti del divorzio (Anticipazioni puntata 8 settembre)

Cherry Season

Sarà un finale di settimana con il botto quello che attenderà i telespettatori di Cherry Season, chiamati ad assistere ad un nuovo problema per Oyku e Ayaz. In un primo momento la coppia sarà chiamata ad affrontare insieme l'urgenza per il probabile annullamento delle nozze di Ayse e Huseyin: se tutto dovesse andare a rotoli, il costoso vestito confezionato da Oyku non servirebbe più a nulla e lei non ottterrebbe il denaro indispensabile per risollevare la Atlantis. Per fare in modo che tutto finisca nel migliore dei modi, Oyku e il marito si introdurranno nell'albergo dei due fidanzati e li chiuderanno in una stanza per obbligarli a discutere dei loro problemi. La questione si concluderà positivamente e anche i coniugi Dincer sembreranno aver ritrovato l'armonia di un tempo, almeno fino a quando lei verrà raggiunta da una missiva sconvolgente: le verranno fatti recapitare i documenti del divorzio, già firmati da Ayaz. In realtà l'architetto non sarà a conoscenza di questa istanza, che Onem ha preparato con l'inganno per separare la coppia.

Oyaz e Oyku divorziano? Mete ancora innamorato

Nella puntata di Cherry Season di oggi, Seyma incontrerà l'uomo da lei conosciuto via chat anche se rimarrà particolarmente delusa da lui: si sarebbe aspettata una persona diversa e questo duro colpo le riconfermerà come per lei sia difficile dimenticare l'unico suo vero amore ovvero Mete. E proprio quest'ultimo continuerà a frequentare Naz, nonostante il parere contrario di tutti gli amici e i dubbi sulla buona fede della ragazza. La coppia continuerà ad uscire anche se durante uno dei loro incontro accadrà un imprevisto: Mete compirà un errore imperdonabile e chiamerà Naz con il nome di Seyma. Inutile aggiungere che tale sbaglio non verrà ritenuto una semplice coincidenza e Mete avrà il suo bel da fare per convincere Naz del suo indiscusso affetto. Il dubbi tra i fan resterà più che evidente: Mete è ancora innamorato della rossa, ricambiando i suoi sentimenti?

