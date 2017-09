Clarissa Marchese e Federico Gregucci / Tornano a Uomini e Donne: la coppia annuncia le nozze?

Clarissa Marchese e Federico Gregucci

Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Attraverso uno scatto postato su Instagram proprio pochi minuti fa, l'ex tronista di Uomini e Donne ha svelato che ci saranno anche loro nella nuova registrazione del Trono Classico che si terrà oggi pomeriggio. Clarissa e Federico si sono infatti incontrati proprio nel noto studio di Canale 5 e da allora non si sono più separati. Lo scorso mese hanno festeggiato i 9 mesi d'amore da quella scelta della quale Clarissa si dice ancora sorpresa. In una recente intervista a UrbanPost, la Marchese ha infatti dichiarato: “Ci speravo in un amore del genere, però conoscendomi non mi aspettavo una storia così, sapevo che sarebbe stata difficile. Sono stata molto fortunata a trovare una persona che mi ha permesso di vivere questa favola”.

NOZZE IN ARRIVO PER CLARISSA E FEDERICO?

Una favola che continua e che vede Clarissa e Federico sempre più affiatati ed innamorati: “Da quando ci siamo scelti subito dopo non ci siamo lasciati nemmeno un secondo. - ha infatti aggiunto l'ex tronista - L’idea di andare a convivere è stata del tutto naturale”. Oggi infatti la coppia convive e non ha mai mostrato segni di crisi, anzi, e reduce da una bellissima vacanza estiva che li ha visti volare dalla Croazia all'America. Oggi Clarissa e Federico tornano a Uomini e Donne e, inevitabilmente, i loro tantissimi fan iniziano a chiedersi se in studio, oltre al racconto di come procede la loro storia, possa arrivare un annuncio importante. C'è chi infatti spera che la coppia convoli a nozze molto presto, d'altronde loro stessi hanno accennato a questa possibilità e chissà che il momento dei preparativi non sia ormai arrivato....

