Damiano Carrara/ Chi è il nuovo giudice di Bake Off Italia 2017?

Damiano Carrara, Bake Off Italia

Bake off Italia torna in onda questa sera portando con sé la rivelazione di questa stagione: Damiano Carrara, nuovo giudice al fianco di Ernst Knam e Clelia d'Onofrio, ma chi è il bel tenebroso che ha conquistato subito il pubblico femminile del cooking show di Real Time. Il suo nome è Damiano Carrara, chef lucchese di 31 anni ma trapiantato in California. Dopo aver mosso i primi passi come bartender proprio in Toscana, il giovane si è trasferito in Irlanda ma nel 2012 ha deciso di stabilirsi col fratello Massimiliano a Moorpark, in California, dove si è messo a lavoro nella Carrara Pastries con successo visto che, un anno dopo, hanno aperto una filiale ad Agoura Hills, sempre in California.

DAL LIBRO AI COOKING SHOW

Il successo da li a poco si è "trasferito" anche in tv visto che Damiano ha partecipato nel 2015 come concorrente nella prima stagione di Spring Baking Championship classificandosi al secondo posto. Nello stesso show ha vinto la puntata sul cioccolato e nel 2016 è sbarcato nella 12esima stagione di Food Network Star, il canale che ospitava il programma adesso è sbarcato anche in Italia e sono molti i fan che lo amano e lo seguono. Le esperienze non gli mancano e, seppur 30enne, riuscirà sicuramente a farsi notare non solo dal pubblico a casa ma anche dagli addetti ai lavori. Per i curiosi che vogliono seguirlo anche al di fuori di Bake Off Italia, c'è in libreria anche il suo libro di ricette, Dolce Italia, con alcune delle sue più golose ricette. Cosa farà questa sera e, soprattutto, chiederà ai suoi concorrenti dei dolci o degli ingredienti in particolare?

© Riproduzione Riservata.