Dragon Ball - Super/ Anticipazioni puntata 8 settembre: il torneo di arti marziali fra universi

Dragon Ball

Goku, che non vede l'ora di incontrare Monaka (a detta di Beerus il guerriero più forte del suo universo) per confrontarsi con lui, insieme a Vegeta è alla ricerca degli altri due membri che devono comporre il team. Nell'episodio di Dragon Ball - Super di oggi, I Sayan sono raggiunti da Crilin e quest'ultimo viene coinvolto nella ricerca degli altri due compagni. Inoltre con un flash back gli viene spiegato il motivo per cui si è organizzato il torneo fra i due universi: il Dio della distruzione Champa è apparso sul pianeta di beerus per sfidarlo, come al solito, a colpi di manicaretti scovati fra i vari pianeti di ciascun universo. Grazie al ramen terrestre la tenzone è vinta, ma Champa decide di sfidare Beerus ad un torneo di arti marziali mettendo in palio lo scambio dei propri universi, per poter gustare il ramen ogni qual volta avesse voluto. Di contro, se avesse vinto Beerus avrebbe avuto in regalo le sfere giganti in grado di esaudire qualsiasi desiderio. Goku e Vegeta decidono che l'altro membro del team sarà Majin bu, che viene convinto con la possibilità di poter utilizzare un desiderio delle super sfere. Anche Trunks e Goten raggiungono i rispettivi genitori, perché vorrebbero partecipare al torneo con la fusione, ma Vegeta li esorta ad allenarsi per diventare più forti poiché al loro stato attuale, per quel torneo, non lo sono abbastanza singolarmente e la fusione non può essere utilizzata, pena la squalifica. Infine Goku e vegeta, prima di recarsi nella stanza dello spirito e del tempo, in cui un giorno è l'equivalente di un anno sulla terra,e sfruttare il tempo rimasto per allenarsi, si recano da Junior che sarà l'ultimo elemento del team.

ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI

Nell'appuntamento di Dragon Ball - Super in onda ieri, Champa, fratello del dio della distruzione Beerus, con l'aiuto del suo angelo Vados ha iniziato a costruire l'arena di combattimento su cui si terrà il torneo di arti marziali fra il sesto ed il settimo universo. Nel frattempo Goku e compagni appresa dell'esistenza delle super sfere del drago sono tornati sul proprio pianeta con l'intento di riunire quelle terrestri e chiedere al drago Shenron l'ubicazione dell'ultima sfera gigante. Tuttavia, dopo aver preparato il rituale per evocare il drago, hanno scoperto che la richiesta non poteva essere esaudita dai poteri del drago terreste, perciò Shenron è stato congedato. Bulma ha deciso quindi di costruire un super Radar per utilizzarlo nella ricerca ed anticipare Beerus, impedendo che possa esaudire il desiderio, una volta in possesso di tutte le super sfere, di distruggere tutto il creato. Anche questo tentativo, però, è stato vano perché la terra è ubicata ai margini del settimo universo ed il congegno non è riuscito a tracciare nulla. A questo punto Bulma si è rivolta a sua sorella Tights per metterla in contatto con lo scienziato Jaco, per chiedere in prestito la sua astronave e spostarsi in una zona più centrale dell'universo, così che il super radar potesse tracciare la posizione della sfera gigante.

© Riproduzione Riservata.