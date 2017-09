FESTIVAL DI VENEZIA 2017/ Film e ospiti della decima giornata: Andrea Pallaoro presenta 'Hannah' (8 settembre)

Festival del Cinema di Venezia 2017

ANDREA PALLAORO IN CONCORSO CON 'HANNAH'

Il Festival di Venezia 2017 si avvia alla conclusione con la decima giornata in programma. Ancora una volta l'Italia sarà grande protagonista con diverse proposte, la principale delle quali riguarderà proprio uno dei due film in concorso. Il regista trentino Andrea Pallaoro, infatti, presenta 'Hannah', la storia di una donna che cade in depressione dopo l'arresto del marito. L'attrice Charlotto Rampling racconta con sentimento la disperazione della protagonista, sola e disperata, e non in grado di accettare la difficile realtà che la circonda. Il secondo film oggi in concorso è il francese 'Jusqu’à La Garde' del regista Xavier Legrand: dopo la separazione, una coppia deve fare i conti con la gestione del proprio figlio attaverso l'affidamento condiviso. Ma proprio il ragazzo, in una fase tanto difficile della sua vita, avrà il difficile compito di fare in modo che i rapporti tra i suoi genitori più del previsto.

LE PROPOSTE FUORI CONCORSO

Tante le novità fuori concorso della decima giornata del Festival di Venezia 2017, alcune di essere trasmesse in anteprima altre invece riproposte per una seconda visione. Tra le pellicole degne di nota segnaliamo 'Piazza Vittorio' di Abel Ferrara, un documentario nel quale vengono messi in evidenza i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nella zona di Roma. Se un tempo infatti tale piazza era simbolo di ricchezza grazie alla presenza di lussuosi palazzi, ora è tutto cambiato e la società multietnica ne è diventata assoluta protagonista. Il regista racconta una giornata, a tratti surreale, in questa area della capitale intervistando diversi suoi abitanti tra i quali clandestini, clochard, artisti, negozianti ma anche politici che raccontano il proprio punto di vista su questo luogo romano. Sempre nella sezione Fuori concorso segnaliamo 'Le Fidèle', il racconto dei problemi di una coppia alla ricerca della propria felicità nella Bruxelles degli anni Novanta.

