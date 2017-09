FRANCESCA/ La prorompente naturopata con la passione per il cucito (Bake off Italia 2017)

Bake off Francesca

QUELLA STRANA PASSIONE

Nuova concorrente nel nuovo programma di Real Time Bake Off Italia è sicuramente Francesca, una cinquantenne che viene da Monza. Francesca dovrà convincere i giudici delle sue abilità come pasticciera. La donna è naturopata e le piace occuparsi del benessere psicofisico delle persone. Nel video di presentazione si è mostrata in compagnia dei suoi figli Andrea e Luca, che condividono con lei la passione per la naturopatia. La donna ha anche un altro strano hobby. Infatti, nell'rwm ha confessato di essersi creata un piccolo mondo e cioè una stanza dove ama cucire dei vestiti per le bimbe pelose e cioè le sue cagnoline. Ovviamente, questa affermazione non poteva che suscitare reazioni da parte dei cinici giudici. Cledia è rabbrividita mentre Ernst si è augurato che la donna non sia un cane nel fare dolci. Che cosa combinerà nella puntata di stasera la bionda e prorompente Francesca? Quello che è certo è che vuole mettercela tutto per portarsi a casa la vittoria.

UNA VITA DEDICATA AI FIGLI

Stasera, su Real Time, vedremo la seconda puntata del talent Bake Off Italia e la concorrente Francesca dovrà cimentarsi con nuove prove che saranno ancora più dure di quelle delle settimana scorsa. Infatti, si sono sfidati nella preparazione di una flower cake e hanno dovuto scegliere se puntare sul gusto o sulla decorazione, a sua volta commestibile. Tra chi ha bruciato le proprie torte, chi si è ritrovato senza prova pasticciera, sono stati scelti coloro che prenderanno parte alla vera e propria sfida sotto il tendone, dove prepareranno dolci per alcune settimane. Francesca, da sempre dedita alla sua famiglia, si augura con tutta se stessa di poter vincere il programma, dato che sarebbe il suo riscatto e anche un modo per dimostrare che anche le cinquantenni possono vincere Bake Off. La donna, nel corso degli anni, è riuscita a coltivare molte passioni nella sua vita tra cui l'olistica, il cucito e anche la pasticceria, che spera possa aiutarla a svoltare nella vita.

© Riproduzione Riservata.