GIUSEPPE/ Una passione scritta nel DNA (Bake off Italia 2017)

Bake off

UN FUTURO SCRITTO NEL DNA

Torna l'appuntamento con Bake Off Italia 5, giunto stasera 8 settembre alla seconda puntata. Saranno tantissime le prove a cui dovranno saper rispondere prontamente i concorrenti. Tra questi, ci sarà sicuramente Giuseppe. Anche lui, come gli altri aspiranti pasticceri, ha rilasciato un video di presentazione per farsi conoscere dai giudici, un agente della polizia scientifica in arrivo direttamente da Firenze. Ha fatto subito colpo su Ernst e Clelia. Infatti, Knam ha detto che grazie al suo lavoro porterà sicuramente un po' di ordine nel tendone, tra i concorrenti mentre lo stesso Giuseppe ha voluto giocare il suo lavoro, parlando di come la pasticceria sia nel suo DNA, venendo proprio da una famiglia di pasticcieri. Sarà bravo come suo padre a fare i dolci? E' quello che si è chiesto proprio Ernst. Giuseppe ha anche affermato di avere la passione per il teatro e una compagnia amatoriale. "Sembra che stia recitando il Titanic, speriamo che non affondi proprio come la nave" ha detto la D'Onofrio commentando la scena di uno spettacolo di Giuseppe.

UN DOLORE NEL SUO CUORE

Giuseppe sembra un uomo posato, riflessivo e molto sicuro di sè ma nel programma di Real Time si ritroverà ad affrontare dei nemici veramente agguerriti. D'altrode, il pericolo è il suo mestiere dato che è un agente della polizia scientifica, specializzato nell'analisi delle sostanze stupefacenti. Giuseppe partecipa al programma perchè la pasticceria è una sorta di marchio di famiglia. Suo padre aveva un locale che gestiva insieme al fratello di Giuseppe ma un dolore si è abbattuto su di loro. Proprio la morte di quest'ultimo che ha portato la famiglia a voler chiudere il negozio, decidendo di non riaprirlo mai più. Giuseppe è un uomo intelligente, ha lo spirito del trascinatore, sicuramente grazie alle sue doti di attori e a questa passione. Il dolce che lui considera un vero e proprio cavallo di battaglia è il Green Velvet.

© Riproduzione Riservata.