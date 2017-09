GRANDE FRATELLO VIP 2017/ Anticipazioni Carmen Di Pietro come Pamela Prati?

Grande Fratello Vip

Mancano esattamente tre giorni all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Alle 12 di oggi, venerdì 8 settembre, Ilary Blasi e Alfonso Signorini, insieme alla produzione, annunceranno le novità del reality in conferenza stampa. Quella che prenderà il via lunedì 11 settembre sarà un’edizione sorprendente soprattutto per la presenza di forti personalità. Tra le concorrenti che destano maggiore curiosità c’è sicuramente Carmen Di Pietro che, alle spalle, ha un’esperienza come naufraga dell’Isola dei Famosi. Nella casa più famosa d’Italia, Carmen Di Pietro porterà la sua simpatia. Pronta a vivere al cento per cento l’avventura nella casa del GF Vip, Carmen di Pietro non nasconde le sue paure. “Mi spaventa la claustrofobia, non avere un posto dove fare meditazione e se ci saranno rumori durante la notte. Di me forse darà fastidio il fatto che sono vulcanica, ma sono sicura che gli altri concorrenti apprezzeranno la mia sincerità”, ha raccontato a Tv, Sorrisi e Canzoni. Carmen Di Pietro, dunque, avrà gli stessi problemi che ebbe Pamela Prati lo scorso anno?

CRISTIANO MALGIOGLIO IL PIU’ PAGATO?

La prima puntata del Grande Fratello Vip non è ancora andata in onda, ma i bookmakers hanno cominciato a puntare su quello che potrebbe essere il vincitore del reality. In pole position c’è Cristiano Malgioglio che ha già dichiarato che non avrà peli sulla lingua mostrandosi senza filtri. Intorno a Cristiano Malgioglio si sono diffusi numerosi rumors secondo i quali sarebbe il vip più pagato. Di fronte a tali indiscrezioni, ai microfoni del Tgcom 24, Malgioglio ha dichiarato: “Chiedilo al mio avvocato. Chissà. Non mi è piaciuto quello che ha detto Simona Izzo che partecipa perché la pagano tanto. C'è tanta gente che dovrebbe pagare il Gf per farsi rinchiudere e forse sarebbe meglio buttare la chiave...”. Una frecciatina, dunque, quella che l’artista ha voluto lanciare alla Izzo che, forse, replicherà quando si ritroveranno nella casa.

© Riproduzione Riservata.