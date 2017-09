GRINDHOUSE - PLANET TERROR/ Su Iris il film con Rose McGowan (oggi, 8 settembre 2017)

il film horror in seconda serata su Iris

ROBERT ROUDRIGUEZ ALLA REGIA

Grindhouse - Planet Terror, il film in onda su Iris oggi, venerdì 8 settembre 2017 alle ore 23.30. Una pellicola horror del 2007 che è stata diretta da Robert Rodriguez ed interpreta da Rose McGowan, Freddy Rodriguez, Marley Shelton e Josh Brolin. Il film splatter, è un palese riferimento a pellicole come Zombi 2 ed altre del medesimo genere, caratteristiche del cinema di sfruttamento o explitoitation. A causa del trama che include numerosi elementi relativi e sesso e violenza, in numerosi Paesi (compresa l'Italia), la visione del film è stata vietata i minori. Girndohouse-Planet terror, che vede tra i suoi produttori anche il noto regista Quentin Tarantino, venne anche presentato al Festival di Cannes. La protagonista, Rose McGowan, è nota al pubblico televisivo per aver preso parte a cinque stagioni della fortunata serie tv Streghe. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

COME SI SVOLGERA' LA STORIA? ECCO LA TRAMA

Il film è ambientata nel Texas e narra la storia di Cherry Darling, una ballerina che decide di abbandonare il suo lavoro per cercarne uno nuovo e remunerato in maniera più congrua. Poco dopo incontra Wray, il suo ex ragazzo che gestisce un locale grazie anche all'aiuto economico di suo fratello. In quello stesso istante, un gruppo di uomini d'affari americani è sul punto concludere un importante operazione commerciale, con l'obiettivo di impossessarsi di una potente arma chimica, nota come DC-2. Lo scambio però si complica e nella colluttazione tra le controparti una fialetta di DC-2 si sprigiona nell'aria raggiungendo, nell'arco di pochi minuti, un paesino nei dintorni. Gli abitanti della cittadina infettati dalla sostanza chimica si riversano in pronto soccorso per sottoporsi alle cure del dottor William Block. Poco dopo tutti i soggetti infetti si trasformano in terribili mostri cannibali e Cherry ed il suo ex ragazzo si imbattono proprio in un gruppo di creature infettate.

I mostri feriscono gravemente Cherry, che perde una gamba. Wray, dopo essere scappato di prigione (in cui era stato relegato dallo sceriffo della città) torna da Cherry e le innesta una gamba di legno. I due riescono a rifugiarsi all'interno di un ristorante, dopo che nell'ospedale esplode un incendio di grandi dimensioni. Nel frattempo anche il dottor Block viene infettato. La situazione sembra ormai incontrollabile quando i mercenari Muldono approdano nella cittadina ed uccidono le creature, rinchiudendo i superstiti all'interno di un forte militare. All'interno della base i protagonisti della storia scoprono che i mercenari sono immuni al DC 2 e che trovare un antidoto all'agente chimico è possibile. Riusciranno i protagonisti a sopravvivere alla terribile avventura apocalittica?

© Riproduzione Riservata.