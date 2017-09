Giulia De Lellis e Andrea Damante / La coppia a Uomini e Donne per un importante annuncio!

Andrea Damante e Giulia De Lellis

Ci saranno anche Andrea Damante e Giulia De Lellis nella nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. La coppia, prima di dividersi per qualche mese, ha infatti deciso di salutare Maria De Filippi e tutti i fan nello studio che li ha visti diventare una coppia. Giulia De Lellis è infatti una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà l'11 settembre su Canale 5 e che la vedrà lontana dal suo fidanzato e dai suoi cari per circa 80 giorni (se dovesse rimanere fino alla fine). L'ex corteggiatrice racconterà sicuramente le emozioni e sensazioni a un passo dall'inizio di questa nuova avventura e di quelli che sono i progetti lavorativi e d'amore. Negli ultimi tempi, infatti, si parla sempre più spesso delle possibili nozze con Andrea Damante, che potrebbero arrivare il prima possibile.

UOMINI E DONNE, ANDREA E GIULIA OSPITI SPECIALI!

Intanto, nel corso dell'intervista di presentazione a Tv Sorrisi e Canzoni, Giulia ha spiegato le motivazioni della sua partecipazione al GF Vip e cosa potrebbe infastidire i suoi coinquilini: "Sono un’esperta di tendenze, il mio titolo di studio è il diploma. Sono famosa per la mia bella storia d’amore. ha esordito la De Lellis - Vivo a Verona con il mio fidanzato. Partecipo al GF Vip per dimostrare che sono anche carota, non solo bastone. Porterò con me un bracciale molto importante. A mancarmi di più saranno la mia famiglia, il mio amore e tutto ciò che fa parte della mia quotidianità. Mi spaventa non sentirmi più libera e trovare un gruppo triste, pesante e poco coinvolgente. Nella Casa cercherò di darmi a 360 grandi: sono una piccola donnina di casa, non mi farò problemi a fare nulla. Cosa darà fastidio di me agli altri? Sono un po’ arrogante. Apprezzeranno, invece, la mia solarità, la mia simpatia, ma soprattutto le mie chiacchiere. Non si annoieranno mai".

