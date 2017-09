Grande Fratello Vip 2017/ Conferenza stampa in diretta: Ilary Blasi e Alfonso Signorini presentano l'edizione

Grande Fratello Vip

Si alza il velo sul Grande Fratello Vip 2017 al via lunedì 11 settembre su Canale 5. Dopo i rumors dei giorni scorsi e le prime conferme relative ai concorrenti di questa nuova edizione direttamente sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni, oggi i riflettori sono tutti puntati sulla conferenza stampa che si terrà alle 12.00 a Roma. Ad annunciare la grande giornata è stato uno dei collaboratori della coppia di conduttori, ovvero Gabriele Parpiglia. Il braccio destro di Alfonso Signorini ha postato una foto sul suo profilo Instagram per annunciare l'arrivo in conferenza stampa proprio della confermatissima Ilary Blasi, nuovamente alla guida del programma, e del suo "opinionista" di lusso, Alfonso Signorini appunto. Clicca qui per vedere la foto postata ieri.

IL LIVE DELLA CONFERENZA STAMPA

Durante la conferenza stampa saranno annunciati i meccanismi di gioco, almeno della prima puntata, e saranno confermati anche i concorrenti che entreranno nella casa ovvero Marco Predolin, Cristiano Malgioglio, Aida Yespica, Carmen di Pietro, Cecilia Rodriguez e Jeremias Rodriguez, Gianluca Impastato, Veronica Angeloni, Serena Grandi, Simona Izzo, Lorenzo Flaherty, Ignazio Moser, Daniele Bossari, Luca Onestini, Giulia de Lellis. Tra di loro potrebbe esserci qualcuno che finirà al televoto già nella prima serata e quindi dovrà abbandonare il programma ancora prima di iniziare. Ci saranno sorprese o ingressi non annunciati? I fan ci sperano ancora visto che un alone di mistero non ha mai rovinato nessuno, anzi.

