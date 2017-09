HOT SHOTS!/ Su Rai Movie il film con Charlie Sheen e Valeria Golino (oggi, 8 settembre 2017)

il film comico in prima serata su Rai Movie

NEL CAST CHARLIE SHEEN

Hot Shots!, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 8 settembre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola comica del 1991 che è stata diretta da Jim Abrahams ed interpretata da Charlie Sheen, Valeria Golino, Cary Elwes, Lloyd Bridges e Kevin Dunn. Il film, rientra nel cosiddetto genere cinematografico comico demenziale, filone molto attivo a livello internazionale proprio in quegli anni e rappresenta, infatti, un'efficace parodia di pellicole molto celebri come ad esempio Top Gun. La coprotagonista è Valeria Golino, attrice italiana che ha preso parte ad una lunga serie di film di successo come La kryptonite nella borsa, Via da Las Vegas, Four Rooms e Lupo Solitario. Charlie Sheen, il protagonista, è noto per il suo ruolo principale nella serie tv di successo dal titolo Due uomini e mezzo. Sheen non è però presente nelle ultime stagioni della serie per via di un clamoroso litigio con alcuni produttori dello show, che lo hanno licenziato in tronco. Come annunciato prima, la trama di Hot Shot rappresenta una chiara parodia della storia di Top Gun. Oltre a questo, nel corso della pellicola, i protagonisti citano altri due film in cui ha recitato Tom Cruise. Altri importanti film citati in Hot Shots! sono poi Rocky e Superman. Ma vediamo insieme la trama del film nel detaglio.

LA TRAMA DEL FILM COMICO

Il protagonista della storia è Topper Harley, un affascinante pilota americano in congedo a causa della sua disobbedienza agli ordini dei suoi superiori. Harley è inoltre figlio di un pilota aereo che venne incolpato della morte di un suo collega durante un'esercitazione di volo. L'incidente sarebbe stato causato proprio da un suo errore. Topper ha un carattere particolare ma è molto abile nel suo lavoro, nonostante debba combattere quotidianamente con il nome incombente del padre, col quale viene continuamente posto a paragone. I suoi superiori decidono di reintegrarlo in servizio e così, Topper prende parte alla delicata missione soprannominata Donnola Addormentata. In quest'occasione fa la conoscenza della bellissima Ramada, una psicologa. Tra Topper e Ramada è fin da subito amore. Nel frattempo, il pilota entra in forte competizione con Kent, il figlio dell'uomo ucciso accidentalmente dal padre diversi anni prima. Come se non bastasse, Kent è anche l'ex fidanzato di Ramada. Per varie vicissitudini, Topper sta per abbandonare per sempre la Marina ma cambia idea giusto in tempo per accorgersi che qualcuno sta sabotando la missione.

