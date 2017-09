IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE/ Da oggi al cinema il film diretto da Silvio Soldini (8 settembre 2017)

Film in uscita al cinema

IL FILM CON VALERIA GOLINO

Il colore nascosto delle cose è un film realizzato nel 2017 in Italia per la regia di Silvio Soldini. La proiezione della pellicola nelle principali sale cinematografiche, è programmata per oggi, venerdì 8 settembre 2017 grazie alla Videa, la società di produzione che ne cura la distribuzione. E' un film drammatico-sentimentale con un cast formato da attori tutti italiani, alcuni dei quali già molto noti nel mondo del cinema italiano, tra questi ci sono Adriano Giannini, Mattia Sbragia e Valeria Golino.

LA TRAMA

Teo ha una vita disordinata, è un uomo che da sempre fugge da tutto ciò che rappresenta il suo passato e tende a lasciarsi alle spalle anche le piccole cose di ogni giorno. Da tempo ha rotto con la sua famiglia, non ha una relazione sentimentale stabile, non vuole responsabilità e passa da una donna all'altra senza mai provare un coinvolgimento emotivo. C'è una sola cosa che lo appassiona, si tratta del suo lavoro. Teo lavora in un'agenzia di pubblicità, ha sempre il cellulare acceso e fa un uso smodato del tablet. Emma è una giovane donna che, quando aveva sedici anni, è diventata cieca. Nonostante la sua sventura, non ha mai mollato e ha sempre cercato di vivere al meglio la sua vita. Ha accettato la sua nuova condizione combattendo quotidianamente con la sua invalidità che, se non avesse avuto una grande volontà di farcela, l'avrebbe condannata al buio, chiusa nella sua stanza. E' una brava osteopata e, per raggiungere i suoi pazienti, va da un capo all'altro della città, si sposta autonomamente e si fida del bastone bianco da cui non si separa mai e che le dà "sicurezza". Emma ha alle spalle un matrimonio fallito, da qualche mese infatti lei e il marito si sono separati; quando conosce Teo, Emma sente che è l'uomo giusto con il quale permettersi di lasciarsi andare ma soltanto per vivere un'avventura. Teo, che ha sempre puntato sulle avventure di una notte, questa volta sente che con Emma non è la stessa cosa, si sente attratto da lei ma nello stesso tempo ha paura di entrare nel suo mondo, a lui tanto sconosciuto. I due comunque si lasciano trasportare dalle emozioni, con semplicità e leggerezza. Improvvisamente però ritornano alle realtà e la loro storia finisce quasi sul nascere. Emma e Teo riprendono la vita di sempre ma entrambi si rendono conto che qualcosa è cambiato.

UN ELOGIO A VALERIA GOLINO

In una recente intervista il regista Silvio Soldini ha elogiato l'attrice protagonista Valeria Golino che, per interpretare al meglio il personaggio non vedente, ha indossato per mesi occhiali scuri ed ha imparato a camminare con il bastone che solitamente usano le persone cieche. Il regista inoltre ha dichiarato di non amare la dicitura "Non vedente" che, a parer suo, non aggiunge nulla al termine "cieco" che si usava fino a qualche tempo fa.

