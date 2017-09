IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 8 settembre: cosa nasconde Ismael? Matias non si fida ma...

Il Segreto

La puntata de Il Segreto di oggi 8 settembre riconfermerà le tensioni presenti a Los Manantiales dopo l'arrivo di Ismael. I Dos Casas saranno letteralmente conquistati dal nuovo arrivato, che sarà visto come un vero e proprio eroe soprattutto agli occhi di Beatriz e Hernando. Questa consapevolezza aumenterà quando sarà proprio Ismael ad occuparsi delle ferite dell'amica, dopo che le recenti medicazioni di Matias non hanno dato i frutti sperati. Grazie al nuovo arrivato, la salute della figlia di Hernando comincerà a migliorare a vista d'occhio e lei stessa, oltre che i suoi familiari, saranno profondamente grati ad Ismael per il suo intervento. Matias, che era stato accusato dal rivale per non essere stato all'altezza del ruolo che le era stato affidato, non potrà fare altro che prendere atto di questa nuova sfida, continuando a non fidarsi di questa nuova presenza maschile. Si tratterà solo di gelosia nei confronti di Ismael o la sua sensazione riguarderà anche altro?

Carmelo rivela il suo grande peso?

Lo strano comportamento di Carmelo è oggetto di preoccupazione alla Miel Amarga: dopo la morte di Sol, Lucas e Severo non sono più riusciti a comprendere per quale motivo l'amico sia così tanto cambiato, al punto da far nascere il sospetto che possa essere in qualche modo coinvolto nel delitto. Eppure l'episodio odierno de Il Segreto non chiarirà la situazione, almeno per il momento. Lucas manterrà la promessa fatta al cognato, parlando con Carmelo delle sue vere intenzioni ma Leal continuerà a tormentarsi segretamente, evitando di fare parola con i propri familiari di quanto accaduto con il marito di Adela. I tormenti saranno all'ordine del giorno anche per Emilia, costretta a fare i conti con il ricatti di Severiano, il peggior incubo del suo passato: Fe ascolterà la confessione parziale dell'amica che le racconterà di essere minacciata da una persona. Ma la moglie di Alfonso non rivelerà l'idendità di tale terribile individuo.

