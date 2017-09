JUAN/ Subito scintille con Knam (Bake Off 2017)

Bake Off Italia 5

DALL'ARGENTINA CON FURORE

Saranno tantissime le prove di Bake Off Italia 5 a cui dovranno sottoporsi e i giudizi di Knam,Clelia e Carrara saranno sicuramente molto pungenti. Riusciranno a resistere? Sicuramente, l'argentino Juan ha tutte le carte in regola per riuscirsi. E' figlio di un'Italia e si è trasferito nel Nostro Paese da 11 anni. Gli piace la musica applicata alla psicologia ma una sua grande passione sono anche i dolci. Crede di aver raggiunto il picco cucinando una torta di mele per la festa del papà il 19 giugno. Nonostante Knam si sia dimostrato scettico, guardando il video di presentazione, Clelia ha apprezzato questa deriva "esotica" dicendosi contenta di non assaggiare solo dolci italiani. La torta di mele di Juan riuscirà a convincere i nostri severissimi giudici? Quello che è certo è Ernst sembra pronto a dargli del filo da torcere, perfino sulla nomenclatura dei dolci.

JUAN, SIMPATICO E AGGUERRITO

Juan è uno dei concorrenti più adulti del talent show di Real Time. Di lavoro è psicometrista, cioè usa l'arte, la musica per aiutare le persone disabili. Vive in Italia da un decennio e ha abitato in città come Bologna e Torino, seppur essendo originario di Buenos Aires. Nei suoi dolci gli piace usare degli ingredienti tipici del suo paese, coniugando gusto esotico con sapori tutti italiani. Questo mix si preannuncia veramente esplosivo. D'altronde, lo stesso Juan è una personalità veramente prorompente e un'esplosione di simpatia e bontà ma sotto sotto potrebbe essere un temerario avversario per molti dei suoi colleghi, i quali si sono già cimentati in sfide molto ardue per poter entrare in gioco. La specialità di Juan è la Foresta nera. Sarà l'asso che lo porterà a vincere?

