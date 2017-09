Kevin Sampaio / Chi è il fidanzato di Madonna? Età e curiosità sul modello portoghese

Madonna e Kevin Sampaio

Madonna conferma la passione per i toy boy, dopo la rottura con Aboubakar Soumahoro, ventisei anni, la pop star avrebbe perso la testa per Kevin Sampaio. È questo il gossip insistente che rimbomba tra New York e Londra, prontamente ripreso dal Daily Mail, secondo cui modello portoghese, di anni 31, avrebbe incontrato diverse volte la pop star. I due si sarebbero poi frequentati in gran segreto a Lisbona: la star infatti potrebbe trasferirsi presto nella capitale del Portogallo, dove ha appena acquistato un palazzo da cinque milioni di euro. Ricordiamo che il figlio adottivo David, grande appassionato di calcio, è stato infatti selezionato per giocare nella squadra juniores del Benfica e per questo tutta la famiglia si sposterà per qualche tempo nel vecchio continente. Conosciamo meglio Kevin Sampaio. Kevin ha un fratello gemello, anche lui modello. I due hanno iniziato sfilando per Dolce&Gabbana, lavorano a New York e sono inseparabili. Nati in Francia si sono trasferiti in Portogallo all’età di sei anni.

MADONNA, PER LA POPSTAR UN NUOVO 'TOYBOY'?

Ripercorriamo ora in breve la vita privata di Madonna. Nel 1985 Madonna e Prince vissero un breve flirt. Nello stesso anno, durante le riprese del video di Material Girl, Madonna conosce l'attore Sean Penn, con il quale poi si sposa. Il 28 dicembre 1988, Madonna denuncia allo sceriffo di Malibù il marito, con l'accusa di violenza domestica; l'accusa è stata poi ritirata. Nel gennaio del 1989, i due firmano le carte per il divorzio. Subito dopo il divorzio da Penn, Madonna inizia una relazione con l'attore Warren Beatty. Nel 1993 frequenta brevemente anche il campione di basket Dennis Rodman. Nel settembre 1994 Madonna incontra Carlos Leon con cui inizia ben presto una relazione. Il 14 ottobre 1996 la cantante dà alla luce a Los Angeles la sua prima figlia, Lourdes Maria, ma con il suo compagno si separa quasi subito. A fine 1998 Madonna conosce il regista Guy Ritchie. I due hanno un figlio, Rocco John, che nasce l'11 agosto 2000. Il 22 dicembre dello stesso anno Madonna sposa Ritchie. Nell'ottobre del 2008 viene annunciato ufficialmente il divorzio tra la cantante e Guy Ritchie. Tra il 2010 e il 2013 è stata legata al ballerino francese Brahim Zaibat, che ha preso parte anche al suo MDNA World Tour. Ora l'ultimo della serie, Kevin Sampaio.

