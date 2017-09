L'ONORE DEGLI UOMINI/ Su La7 il film con Robert De Niro (oggi, 8 settembre 2017)

il film biografico nella prima serata di La7

ROBERT DE NIRO NEL CAST CON CHARLIZE THERON

L'onore degli uomini, il film in onda su La7 oggi, venerdì 8 setembre 2017 alle ore 21.30. Una pellicola biografica del 2000 che è stata diretta da George Tillman e tratta dalla storia del primo membro di colore della marina militare americana, Carl Brashear. Il cast è composto da grandi attori del calibro di Robert De Niro, Cuba Gooding Jr., Charlize Theron, Aunjanue Ellis e David Keith. Charlize Theron, che veste i panni di Gwen Sunday, è nota per aver preso parte a film come Monster, The italian job e Hancock. Cuba Gooding Jr, figlio di un famoso cantante, ha partcipato a molte pellicole hollywoodiane come Pearl Harbour, Snow Dogs-8 cani sotto zero e Il campeggio dei papà. Tutto l'equipaggiamento impiegato da Carl e dai suoi colleghi rappresenta l'attrezzatura che la marina militare americana realmente impiegò per gran parte del 900. Lo stesso Cuba Gooding Jr, che veste i panni di Carl, ha indossato una vera muta da palombaro nel corso delle varie scene che lo hanno visto protagonista. Come ha dichiarato lo stesso attore, riuscire a recitare con addosso una muta del genere è stato davvero molto complesso ed impegnativo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COME SI SVOLGERA' LA STORIA? ECCO LA TRAMA

Carl Brashear è un ragazzo di colore che vive nel Kentucky. Deciso a dare una svolta alla sua esistenza, lascia il suo piccolo paesino natale per arruolarsi della marina militare americana. Il suo desiderio si avvera e Carl entra a far parte dell'equipaggio della USS Hoist, come addetto alla cambusa. Essendo afroamericano, Carl deve sottostare a numerose regole insensate, come quella che gli impedisce di fare il bagno in mare assieme ai colleghi bianchi. Stanco del trattamento discriminatorio, decide di gettarsi in acqua nel giorno del divieto. In quel preciso frangente la sua straordinaria agilità viene notata da un generale, che decide di promuovere il giovane al grado di marinaio. A questo punto Carl intende rivoluzionare la storia della marina americana, diventando il primo palombaro di colore. Dopo due anni riesce nel suo intento ma entrato a far parte della scuola dei palombari dovrà prima di tutto fare i conti con il suo superiore, contrario ad accettare la possibilità che un uomo di colore possa diventare capo palombaro. Tuttavia le sue straordinarie doti non tardano a palesarsi. Con un salvataggio magistrale riesce a trarre il salvo un suo collega in difficoltà ed inizia a colmare le sue carenze culturali anche grazie all'aiuto di un infermiera, che poi diventerà la usa fidanzata. Nonostante il tentativo di sabotaggio perpetrato dal comandante Puppy, Carl riesce anche a portare a termine una difficilissima prova di assemblaggio. Terminata la scuola d'immersione, nel 1966 Carl diventa un eroe americano, riuscendo ad immergersi ad una grande profondità, portando alla luce un esplosivo atomico.

© Riproduzione Riservata.