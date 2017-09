LA VALLE DELL'EDEN/ Su Rete 4 il film con James Dean e Julie Harris (oggi, 8 settembre 2017)

il film drammatico nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST JAMES DEAN

La valle dell'Eden, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 8 settembre 2017 alle ore 16.25. Una pellicola drammatica del 1955 che è stata diretta da Elia Kazan ed ispirata alla storia narrata dal romanzo di John Steinback. Rappresentò il primo film in assoluto di Kazan realizzato a colori. La valle dell'Eden, fu il film di debutto del famosissimo attore americano James Dean, noto al grande pubblico per aver partecipato a produzione cinematografiche del calibro di Gioventù Bruciata e Il capitalista. Dal 2016 il film La valle del'Eden è stato inserito all'interno del Registro cinematografico nazionale degli Stati Uniti. In un primo momento la produzione del film La valle dell'Eden contattò Marlon Brando e Montogemery Clift per i ruoli di Cal e Aron. Sia l'uno che l'altro, però, non accettarono l'offerta. Il regista decise così di affidarsi ad interpreti non noti e la scelta ricadde su Dean, che vinse la competizione con Paul Newman. James Dean diede vita ad un interpretazione magistrale, arricchita da numerose scene improvvisate che piacquero molto al regista.

COME SI SVOLGE LA STORIA? LA TRAMA DEL FILM

La Prima guerra Mondiale imperversa in tutta Europa. Nel frattempo, in California, Cal Trask si trova sempre più in contrasto con suo padre Adam, conservatore delle tradizioni cattoliche e molto affezionato ad Aaron, fratello di Cal, con ideologie molto più simile a quella di suo padre. Cal e Aaron sono diventati adulti senza il sostegno della madre che, in realtà al contrario di quando credono, è ancora viva. Cal viene a conoscenza di questa scomoda verità ed inoltre scopre che la donna è la titolare di un club malfamato, situato un paesino poco distante dalla residenza dei Trask. Cal non riesce a resistere e si reca da sua madre per parlarle ma appena ci prova viene malmenato a sangue da un gruppo di criminali. Lo sceriffo della cittadina lo salva e in un secondo momento gli racconta la storia che si cela dietro la fine della storia d'amore tra i suoi genitori, sottolineando il comportamento esemplare del padre. Il giovane però trova molte similitudini tra lui e la madre, pur non conoscendo la donna. Nel frattempo, Cal decide di appoggiare completamente il nuovo progetto imprenditoriale del padre incentrato attorno al mondo della produzione conserviera. Ma qualcosa non va per il verso giusto ed il progetto va in fumo, provocando un terribile tracollo economico nell'impero dei Trask. Ma Cal non si perde d'animo e cerca una soluzione per aiutare suo padre. Segue così una soffiata di un noto uomo d'affari che consiglia al ragazzo di investire nella produzione di fagioli, alimento che in caso di ingresso in guerra degli Stati Uniti, avrebbe subito un aumento di prezzo esorbitante. Cal si reca così da sua madre che gli concede il prestito necessario a concludere l'affare. Poco dopo, effettivamente, gli Stati Uniti scendono in campo nel conflitto mondiale. Le previsioni di Cal si rivelano esatte, tanto da riuscire ad incassare la somma esatta corrispondente alla perdita subita dal padre in precedenza. Nel frattempo tra il ragazzo e la fidanzata del fratello, Abra, nasce una tenera storia d'amore. Riuscirà Cal a riconciliarsi con suo padre? E sarà in grado di mantenere il segreto circa la vera identità di sua madre?

