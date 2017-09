LUIGI/ Il 38enne di Catanzaro con la passione anche per il ballo (Bake Off Italia 5)

Bake Off Italia 5

IL PAN DI SPAGNA CON FRUTTA IL SUO PUNTO FORTE

Tra i concorrenti di Bake Off Italia 5 che sono riusciti a superare la prima durissima fase di casting figura anche Luigi. Il 38enne impiegato in un call center e proveniente da Catanzaro ha saputo dimostrare di avere un certo talento nella preparazione di torte, dolci e con tutto quello che ha a che fare con la pasticceria. Come lui stesso ha raccontato alla redazione del programma, il suo punto di forza sembra essere la preparazione del pan di spagna ed in particolare quello con la frutta, il che teoricamente, lo dovrebbe vedere piuttosto avvantaggiato visto i tanti utilizzi che si possono fare in cucina del Pan di Spagna. Ma conosciamo meglio questo concorrente che sembra potersi ritagliare uno spazio da protagonista nel programma.

UN VERO GUERRIERO

Luigi come detto arriva dalla Calabria e nello specifico da Catanzaro dove vive insieme alla mamma. È una persona molto solare a cui piace passare del tempo assieme agli amici dedicandosi ai molteplici hobby di cui è appassionato. In passato è stato per diversi anni uno scout e da sempre fa tantissimo volontariato dando soprattutto un importante contributo nella gestione dei centri d’aiuto per anziani ed immigrati. Una splendida persona che come seconda grande passione dopo la pasticceria ha il ballo tant’è che ogni mattina prima di recarsi sul posto di lavoro, va a ballare latino americano. Nella sua scheda di presentazione rimarca il suo essere un vero e proprio guerriero e che questa è la seconda volta che si è presentato al casting di Bake Off Italia. Insomma, Luigi è pronto a mettere in campo tutto se stesso per aggiudicarsi il titolo di miglior pasticcere amatoriale d’Italia.

