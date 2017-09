MADONNA, REBEL HEART TOUR / Il Concerto su Canale 5: scaletta canzoni e dichiarazioni (oggi, 8 settembre)

Madonna, The Rebel Heart Tour

Tempo di musica su Canale 5. Stasera, venerdì 8 settembre 2017, andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, il "Rebel Heart Tour", l'evento musicale di Madonna. Vedremo in televisione, ultima tappa della splendida tournée nell'artista, direttamente da Sydney. Il concerto verrà trasmesso nella sua versione integrale a partire dalle 21.10 circa. La tappa è stata registrata lo scorso marzo del 2016 e sul palcoscenico, la regina del pop è stata accompagnata da 28 musicisti. Durante lo show, ha cambiato ben 8 vestiti e fatto 10 cambi di costume. A ballare con lei, c'erano 20 ballerini, 6 cantanti di fondo e 4 per la band. Madonna, proprio di recente ha spento le 59 candeline ma ancora è in forma come non mai. Per l'occasione, ha anche condiviso con i suoi numerosissimi followers, un balletto tra le note di una frenetica pizzica in Puglia, dove si trovava in vacanza. Da più di trent'anni, il compito principale di Madonna è quello di stupire e, spettacolo dopo spettacolo, pare riuscirsi sempre. A breve Madonna, sarà anche impegnata al cinema con la pellicola dal titolo: "Loved", basata sul romanzo Le Vite Impossibili di Greta Wells di Andrew Sean Greer. Per l'occasione, la poliedrica artista ha fatto sapere su Instagram: "L’energia del Portogallo è una tale fonte di ispirazione. Mi sento molto creativa e viva qui e non vedo l’ora di lavorare al mio film Loved e realizzare nuova musica. Questo sarà il prossimo capitolo nel mio libro. E’ tempo di conquistare il mondo da una prospettiva diversa".

Madonna: la Queen del Pop su Canale 5 con il suo Rebel Heart Tour

Il docu-film del The Rebel Heart Tour, si porterà a casa ascolti di tutto rispetto anche perché, le performance canore di Madonna, rappresentano un perfetto mix tra musica, ballo e recitazione. Il Rebel Heart Tour è stato il decimo tour a livello mondiale della Queen del Pop. Iniziato nel settembre 2015 (più precisamente il 9) a Montreal, si è concluso proprio a Sydney, all'Allphones Arena. Per l'immensa scenografia, così come dichiarato dalla stessa artista tra le pagine di Rolling Stone: "Per montare la scenografia e organizzare il corpo di ballo e le coreografie mi sono ispirata agli spettacoli del Cirque du Soleil e ai musical dei film 300 e Grease, che mi hanno sempre fortemente influenzata per l'organizzazione dei miei videoclip e delle tournée". Il Rebel Heart Tour è stato accolto molto positivamente sia dal pubblico che dalla critica.

La scaletta del concerto

Video Introduzione (contiene elementi di Iconic), Iconic, Bitch I'm Madonna, Burning Up, Holy Water (contiene elementi di Vogue), Devil Pray, Messiah (video intermezzo), Body Shop, True Blue, Deeper and Deeper, HeartBreakCity (contiene elementi di Love Don't Live Here Anymore), Like a Virgin (contiene elementi di Heartbeat e di Erotica), S.E.X. (video intermezzo) (contiene elementi di Justify My Love), Living for Love, La Isla Bonita, Medley: Dress You Up / Into the Groove/ Lucky Star, Who's Thst Girl, Rebel Heart, Illuminati (video intermezzo), Music (contiene elementi di Give It 2 Me), Candy Shop, Material Girl, La vie en rose, Unapologetic Bitch. Encore: Holiday.

