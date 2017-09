MALINDI/ Da Santiago de Compostela alle cucine di Real Time (Bake Off Italia 5)

Bake Off Italia 5

Tra i sedici concorrenti che sono riusciti nell’impresa di superare la prima complessa puntata di Bake Off Italia 5, vi è anche Malindi. Dunque, la 25enne dai capelli rosa proveniente da Bassano del Grappa in provincia di Vicenza sarà questa sera protagonista su Real Time nella seconda puntata del coking show presentato da Benedetta Parodi con l’obiettivo di convincere i tre giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e la new entry Damiano Carraro delle sue straordinarie capacità ai fornelli. Malindi ha tutte le carte in regole per poter andare avanti in questo appassionate format soprattutto se saprà sfruttare al meglio le sue qualità artistiche, vero e proprio patrimonio di famiglia e che lei sfoggia a partire dal suo ricercato look. Come lei stesso ha dichiarato alla redazione del programma in onda su Real Time, il suo cavallo di battaglia in cucina è la cosiddetta Torta Benedetta Parodi. Facile pensare ad un modo per guadagnarsi la simpatia della conduttrice, ma sarà realmente buona?

Malindi come detto, è una ragazza di 25 anni che arriva da Bassano del Grappa in provincia di Vicenza ed attualmente è disoccupata. Si definisce una persona genuina e divertente nonché piuttosto originale. Dotata di un indubbio lato creativo che si riflette nelle sue creazioni dolciarie, sperimentando abbinamenti tra ingredienti che a prima vista sembrano essere incompatibili. Una donna dal carattere molto deciso che recentemente ha deciso di abbandonare il proprio lavoro in quanto poco incline alla consueta routine quotidiana che esso imponeva, lanciandosi nell’avventuroso cammino per Santiago della Compostela alla ricerca della sua vera indole. Un percorso che le ha fatto capire come nella vita occorra fare soltanto ciò che rende felice, nel caso specifico la preparazione di dolci. Tra l’altro è fidanzata da quattro anni con un pasticcere che senza dubbio gli avrà dato qualche utile dritta.

