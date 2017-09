MANUELA / La provetta pasticcera proveniente da Napoli (Bake Off Italia 5)

Bake Off Italia 5

PAN DI SPAGNA CON PANNA E GRANELLA DI NOCCIOLE

Tra poche ore va in onda la seconda puntata dell’edizione numero cinque del fortunato cooking show dedicato al mondo della pasticceria, Bake Off Italia – Dolci in forno. Un format che anche quest’anno vede alla conduzione Benedetta Parodi su Real Time con una new entry per quanto concerne la giura che ora vede assieme ad Ernest Knam e Clelia D’Onofrio il giovane ma già affermato Domenico Carrara. In questa seconda puntata si presentano ai nastri di partenza i sedici concorrenti che sono riusciti la scorsa settimana a superare l’ultima terribile fase di casting, tra i quali figura anche Manuela. Una imprenditrice di 33 anni provenienti da Napoli che sembra essere battagliera al punto giusto per poter sperare di arrivare fino in fondo in un’avventura piuttosto dura e selettiva come Bake Off. Il suo cavallo di battaglia è il Pan di Spagna con panna e granella di nocciole, una vera prelibatezza.

UN’ESTETA IN CUCINA

Come detto in precedenza Manuela è una imprenditrice proveniente da Napoli con la grande passione per la cucina ed in particolare per la pasticceria. Una bellissima donna che si definisce intraprendente e che ha un negozio di abbigliamento nel pieno centro della città partenopea. Vive assieme alla famiglia in una casa ubicata in un grande e meraviglioso parco e nel corso dell’intervista di presentazione si è paragonata ad un motore diesel in quanto ci mette un po’ di tempo per arrivare a regime ma poi è davvero inarrestabile. Dal punto di vista sentimentale, Manuela viene da una lunghissima storia d’amore durata ben 14 anni che l’ha cambiata profondamente tant’è che ora ama tantissimo uscire con le amiche e divertirsi. Una sua altra grande passione è quella per la moda ed il design, che Manuela cerca sempre e comunque di sfruttare al massimo durante le creazioni dei propri dolci.

