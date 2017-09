MARIA GRAZIA/ Una 23enne molto determinata a caccia del successo (Bake Off Italia 5)

Bake Off Italia 5

LA CASETTA DI MARZAPANE

Maria Grazia è tra i sedici concorrenti che sono riusciti a superare la prima durissima puntata di Bake Off Italia 5, evitando di incappare nella inevitabile scrematura dei 50 concorrenti presenti ai nastri di partenza. In questo secondo appuntamento, condotto sempre su Real Time dalla storica padrona di casa Benedetta Parodi, per Maria Grazia ci sarà maggiore spazio per cercare di conquistare e convincere i tre giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e l’ultimo arrivato Damiano Carrara, delle proprie potenzialità nelle vesti di pasticcera. Qualità che in parte Maria Grazia ha già mostrato nella scorsa settimana, evidenziando il giusto mix tra caparbietà e talento. Maria Grazia arriva dalla cittadina di San Costanzo in provincia di Pesaro Urbino, ha 23 anni ed il suo cavallo di battaglia in cucina è la Casetta di Marzapane.

LA DETERMINAZIONE L’ARMA MIGLIORE

Come detto, la concorrente Maria Grazia arriva dalla provincia di Pesaro Urbino, ha 23 anni ed in questo momento è in cerca di occupazione. Animata da una straordinaria passione per la pasticceria, è pronta a mettere in campo quelle che sono alcune delle sue doti migliori quali la determinazione e la serietà. Nell’intervista rilasciata alla redazione di Bake Off Italia, ha raccontato di aver iniziato a cucinare fin da quando era una tenera bambina preparandosi da sola le merendine pomeridiane. Non ha potuto seguire dei corsi professionali di pasticceria per cui il campo di allenamento e formazione è stata la cucina di casa, dove ha sperimentato affinando la propria tecnica con ottimi riscontri. La determinazione non le manca anche perché vuole vincere questa edizione di Bake Off Italia ritenendo la trasmissione un’importante opportunità per il proprio futuro.

